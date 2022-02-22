Вторник, 22 Февраля 2022 17:24

АрмИнфо. Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в течение общего конфликта с Западом не привнесет. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс - глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, российский лидер, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

По словам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договоры, подписанные с ДНР и ЛНР, допускают размещение российских военных баз в Донбассе. Однако пока об этом речи не идёт. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские власти гарантируют безопасность Донецкой и Луганской народным республикам в соответствии с подписанными с ними договорами.

"Сама проблема данных территорий не предполагает быстрого разрешения в принципе. А текущая позиция Москвы, на мой взгляд, поводов для формирования особого оптимизма у населения теперь даже уже признанных республик не содержит. Думаю, что текущая подвешенная ситуация продлится еще лет 10. А ее решение, как и решение некоторых других проблем, я увязываю с более глобальным процессом. А именно с завершением решающей фазы уже разворачивающегося процесса переформатирования в масштабах Евразийского материка", - прогнозирует он.

По целому ряду причин и Россия, и США, согласно дипломату, заинтересованы в достижении максимального накала ситуации вокруг Украины без собственного прямого, в том числе военного вовлечения. Москва, при этом, на его взгляд, совершенно не ставит цели военного вторжения в Украину и перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну.

Согласно Меликяну, основные участники процесса прилагают все усилия с целью создания по возможности большего шума вокруг Украины. Разумеется, за исключением самой Украины. И то, что это им вполне удается, на его взгляд, лишний раз говорит о том, что к решению самой украинской проблемы это не имеет практически никакого отношения. По оценкам дипломата, максимально враждебную военно-политическую риторику, накачку региона вооружением, инструкторами и добровольцами предполагает сама текущая логика геополитического процесса. Тем не менее, вылиться все это, по его прогнозам, может разве что в локальное обострение конфликта в пределах все того же юго-востока Украины.