Вторник, 22 Февраля 2022 17:23

АрмИнфо. Россия приступила к установлению своеобразного <буферного занавеса> между собой и не желающей отказываться от будущего членства в НАТО Украиной. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Давид Степанян.

"Признание Москвой независимости 30% Донецкой и Луганской областей Украины можно расценивать, в том числе как проявление данной политики. Политики вынужденной и обусловленной отказом США и союзников по НАТО учитывать ее мнение и интересы. В первую очередь в вопросе перспективы продолжения расширения НАТО на Восток. А именно на территорию постсоветского пространства, пять раз официально определенной и провозглашенной Москвой в соответствующих концепциях национальной безопасности зоной жизненно важных интересов РФ", - заметил он. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, российский лидер, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Эксперт совершенно не считает, что перенос т.н. "цхинвализации" на юго-восток Украины приведет к широкомасштабной войне, вторжению украинской армии в теперь уже независимые республики. Тем более, участию НАТО в боевых действиях против, теперь уже официально расположенной на территории Украины российской армии. На его взгляд, на юго-востоке продолжится уже ведущаяся гибридная война, в первую очередь ее информационная компонента. Подкрепленная боевыми действиями локального характера. Ответ же США и Евросоюза на действия Москвы, по его прогнозам, не выйдет за рамки очередных санкций против двух республик и самой РФ.

"При просчитывании возможных сценариев развития ситуации представляется важным и необходимым определиться с территориальными рамками признания двух республик со стороны РФ. В частности, пока что непонятно, затронуло ли признание лишь 30%, то есть вышедшей из под контроля Киева территории Луганской и Донецкой областей. Или же под ДНР и ЛНР подразумевается вся территория двух украинских областей. Меж тем, именно данное обстоятельство во многом определяет направления и временные перспективы локального конфликта. Думаю, что речь все-таки идет лишь о части двух областей реально контролируемых РФ", - заметил Степанян.

Согласно эксперту, Россия предприняла очередную попытку претворения в жизнь еще мюнхенских тезисов президента Путина, которая, в общем-то, сводилась к требованию признать за собой роль актора в глобальной, а не региональной геополитике. И после отказа Запада, в первую очередь США, признавать за ней эту роль, предприняла действия в рамках "отводимой" ей Западом юрисдикции. Иными словами, российский ревизионизм от 2022 года, по его мнению, имеет то же обоснование, что и российский ревизионизм от 2008-го. А именно, не имея возможности предотвратить ухода Грузии и Украины на Запад, РФ создала им проблемы, не позволяющие Тбилиси и Киеву претендовать на то же вступление в НАТО в обозримой перспективе. Россия сделала шаг и остановилась. Все остальное, на его взгляд, уже производно от позиции и ответа Украины.