Вторник, 22 Февраля 2022 16:56

АрмИнфо. В Кремле проходят переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Согласно сообщению Кремля, Путин в ходе своего вступительного слова констатировал, визит Алиева проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях - 30-летия установления дипломатических отношений.

"И сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно, в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении - вопроса карабхского урегулирования.

Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни ещё возникают, всё-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово- экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций.

Знаю, что есть ещё споры, есть, над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы этот процесс шёл мирными средствами, развивался мирным путём и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлечённых в этот процесс",

- сказал Путин.

"Кстати говоря,- продолжил Путин, - и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения - заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи".

При это он также указал на поступательно развивающиеся торгово-экономические связи между РФ и АР, эффективное развитие региональных связей.

"Ну и конечно, я воспользуюсь случаем, Вашим визитом, для того чтобы проинформировать Вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса.

Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему - на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности.

После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений.

К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", - добавил Путин.

Он также проинформировал Алиева, что сегодня, разговаривал с президентом Казахстана и обратил внимание на то, что это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет своих соседей, всячески укрепляет его.

"Казахстанский пример говорит то же и подтверждает именно такую нашу политику. Мы, как Вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И, как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои Вооружённые Силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которая, безусловно, идёт на пользу как России, так и Казахстану и укрепляет суверенитет Казахстана.

Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. Повторяю, с Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. У нас будет сейчас возможность более подробно обо всём поговорить. Я Вас проинформирую о деталях", - подытожил российский лидер.