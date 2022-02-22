Вторник, 22 Февраля 2022 16:53

АрмИнфо. Адвокат Айк Алумян 22 февраля представил суду ходатайство об обращении в Конституционный суд по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьер-министра Армена Геворкяна.

Раннее Генпрокуратура Армении опубликовала заключительную часть обвинительного акта по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьер- министра Армена Геворкяна. Согласно документу, Кочаряну инкриминируется деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в особо крупных размерах), а Геворкяну - пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК РА. Таким образом Кочаряну грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а Геворкяну - лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Адвокаты Кочаряна заявили, что "обвинение непонятно даже следователю, которому это продиктовано" и в знак протеста покинули зал суда.

По словам Алумяна, предметом ходатайства является пробел в Уголовно­процессуальном законодательстве, который не позволяет суду, рассматривающему дело, уточнить обвинение против подсудимого в случаях, когда обвинение сформулировано нечетко, в то же время не возлагает такой обязанности на обвинителя.

Защитник утверждает, что тот факт, что суд не имеет возможности разъяснить обвинение по закону, противоречит пункту 1 статьи 67 (Каждый обвиняемый в преступлении имеет ) право на немедленное и обстоятельное уведомление о характере и основании предъявленного обвинения на понятном ему языке) и части 1 статьи 63 (Каждый имеет право на справедливое, публичное разбирательство независимым и беспристрастным судом своего дела в разумный срок) Конституции РА.

К ходатайству присоединился адвокат Кочаряна Ованнес Худоян, отметив при этом, что вопрос уточнения обвинения можно было легко решить на предыдущем судебном заседании. По части обвинения, как указал адвокат, у них было не больше 10 вопросов, и, если бы прокуроры ответили на них, никто бы говорил о превышении полномочий с их стороны. Роберт Кочарян, в свою очередь, заявил, что эти заявления были ему непонятны в момент предъявления обвинения, а когда он сообщил об этом следователю, последний ответил, что не обязан давать разъяснения. По его словам, адвокаты также не понимают сути обвинения, что говорит о том, что есть пробел в законодательстве.

Второе ходатайство касается приостановления уголовного дела до тех пор, пока КС не примет решение по первому ходатайству.

К ходатайству присоединилась адвокат бывшего вице-премьер-министра РА Армена Геворгяна Лусине Саакян. Прокурор Геворг Багдасарян возразил, назвав ходатайство необоснованным. По его словам, обязательство по разъяснению сути обвинения возложено на председательствующего судьи.

Судья Анна Данибекян сообщила, что суд уходит в совещательную комнату для принятия решения по ходатайствам. Решение будет обнародовано 1 марта в 13:00.

Ранее сообщалось, что гражданка Сиьва Амбарцумян заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс-глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.