Вторник, 22 Февраля 2022 16:19

АрмИнфо. Компании и индивидуальные предприниматели могут оформить в ВТБ (Армения) бизнес-карты международных платёжных систем Visa и MasterCard с кредитным лимитом до 10 млн драмов РА.

Открыть кредитную бизнес-карту в ВТБ (Армения) могут клиенты, имеющие в банке действующий кредит, срок обслуживания которого на момент выдачи карты составляет не менее 12 месяцев. Кредитная линия позволяет многократно использовать и погашать заемные средства в определенный период и в рамках установленного лимита. Предприниматели могут открыть кредитную линию в ВТБ (Армения) с зачислением средств на карту в размере от 1 до 10 млн драмов на срок от 3 до 36 месяцев. Кредитные средства выдаются с годовой процентной ставкой 17% (фактическая процентная ставка – 18,9%).

Кредитная бизнес-карта позволяет совершать необходимые для предпринимательской деятельности текущие расходы без оформления платежных поручений. Кредитные средства можно использовать для приобретения материалов, расчетов с партнерами, оплаты представительских расходов и других целей. Безналичные транзакции по кредитной бизнес-карте доступны в удобное время и на любую сумму в рамках лимита.

«С помощью кредитной линии на бизнес-карте компания может эффективно управлять финансами, не отвлекая из оборота собственные средства. Это наиболее удобный инструмент для решения краткосрочных финансовых вопросов бизнеса. Возобновляемый кредитный лимит и беспроцентный период погашения задолженности отвечают потребностям малого предпринимательства. С кредитной бизнес-картой клиент получает доступ к заемным средствам в режиме 24/7 и проводит расчеты без снятия наличных или оформления операций в банке. Такой подход помогает сэкономить время и средства и при этом фиксировать текущие расходы бизнеса», - отметил Ара Авагян, директор Департамента развития корпоративного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Получить всю информацию об открытии кредитных бизнес-карт и подать заявку можно на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) или в филиалах банка.