Вторник, 22 Февраля 2022 15:23

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян на встрече с послом Германии в РА Виктором Рихтером отметил важность того, что ряд основных законодательных актов РА были разработаны или приняты при поддержке специалистов из ФРГ, например, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и др.

Как сообщили в офисе Защитника прав человека республики, в ходе встречи было указано на налаживание тесного сотрудничества с Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) и Германским фондом международного правового сотрудничества (IRZ). Важную поддержку институту омбудсмена оказал Фонд Конрада Аденауэра. Татоян представил реализованные за 6 лет его деятельности программы, связанные с правами детей, женщин и людей с ограниченными возможностями, борьбой со стереотипами, правами беженцев, свободой слова и профессиональной деятельностью журналистов и т.п. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав человека в таких сферах, как места лишения свободы (УИУ, психиатрические больницы и др.), проблемами, зафиксированными в судебной системе из-за необоснованных задержек судебных заседаний, нарушений разумных сроков и т.п. Татоян также поблагодарил Рихтера за эффективное сотрудничество.