Вторник, 22 Февраля 2022 15:06

АрмИнфо. Движение "5165" призывает высшее руководство Армении и России признать суверенитет Республики Арцах и подписать соглашения о военной помощи с последнее, что послужит реальной гарантией безопасности арцахцев.

Так, в заявлении Движения, поступившем в АрмИнфо выражается согласие с оценкой президента России Владимира Путина касательно того, что большевики, и в частности их предводитель Владимир Ленин, сыграли крайне негативную роль в национальном вопросе бывшей Российской империи в период создания Советского Союза.

Движение "5165" считает, что армянский народ очень пострадали от этой политики, которая была направлена на сохранение сугубо большевистского режима, и пренебрегала справедливым решением национальных вопросов.

В этом ключе напоминается, что Арцахское движение, начавшееся в 1988 году, было реакцией народа Арцаха на непростительные ошибки большевизма и жестокой попыткой исправить эти ошибки. "И те проблему, который указал Владимир Путин по части Донбасса, еще более очевидны в вопросе Арцаха. Нагорный Карабах первым на территории СССР начал борьбу с отсталым национализмом и ксенофобией. Отдельные территории исторической родины армянского народа, отдельные районы бывшей Республики Армения были переданы в дар Турции и Азербайджану большевистским руководством. Жизненные интересы армянского народа были принесены в жертву тщетной программе "мировой революции", за которую армянский народ заплатил очень высокую цену, а подаренные территория стали очень быстро подвергаться деарменизации", - отмечается в заявлении.

При этом констатируется, что лишь благодаря начавшемуся в 1988 году Карабахскому движению удалось предотвратить полное выселение армян с подаренной Азербайджану территории.

В этом ключе подчеркивается, что в результате новой войны, развязанной против Арцаха 27 сентября 2020 года, Азербайджан, при активной и масштабной поддержке Турции, с вовлечением тысяч террористов-джихадистов, допустив непростительные преступления против человечности, попытался окончательно изгнать армян из Арцаха.

"Присутствие российских миротворческих сил только в этот момент гарантирует физическую безопасность народа Арцаха.

Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание очевидные шаги, предпринятые Азербайджаном для окончательного изгнания армян из Арцаха, призываем высшее руководство Республики Армения и Российской Федерации признать суверенитет Республики Арцах и подписать соглашения о военной помощи с последнее, которые станут реальной гарантией безопасности арцахцев", - отметили в Движении.

Отметим, что президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации 21 февраля поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств.

Кроме признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.