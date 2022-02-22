Вторник, 22 Февраля 2022 14:32

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян встретился с министром внутренних дел этой страны Макисом Воридисом.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Греции, стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере общественного управления и административных реформ.

Вородис отметил, что Греция имеет большой опыт в этих сферах и готова поделиться им с Арменией. Министр кратко представил структуру и деятельность МВД Греции.

В свою очередь Мкртчян, отметил, что Армения в последние годы предприняла четкие шаги в этом направлении и поддержка дружественных стран, обмен опытом будет способствовать установлению эффективного управления в Армении.

Обе стороны выразили готовность предпринять конкретные шаги по сотрудничеству Армении и Греции в этом направлении.