Вторник, 22 Февраля 2022 13:58

АрмИнфо. После 44-дневной войны Армения выбрала путь выхода из внутриполитического кризиса путем проведения досрочных парламентских выборов. Об этом 22 февраля на заседании комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване заявила депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Мария Карапетян.

По ее словам, правящая политическая сила говорит о верховенстве закона во внутренней политике и об установлении мира во внешней политике. "При этом ключевым вопросом, нуждающемся в решение власти Армении считают восстановление коммуникаций, их перезапуск. Это касается не только дорожной инфраструктуры, но и безопасности. Мы считаем, что взаимозависимость поможет нам более эффективно решать имеющиеся проблемы. Мы считаем, что вооруженные силы Армении и Азербайджана должны покинуть границу по принципу зеркального отвода войск. Это, позволит, наконец, запустить процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы", - заявила провластный депутат, при этом умолчав тот факт, что на некоторых участках границы ВС Армении уже отступили до 20 км вглубь страны, и азербайджанские военные находятся на суверенных территориях РА и дальнейший отвод войск попирает основополагающие права армянского населения.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Карапетян подчеркнула, что он не решен и Армения хочет привлечь международные силы к долгосрочному разрешению этого конфликта, а не дальнейшему обострению. "На повестке всё еще остаются гуманитарные вопросы, в их числе возвращение армянских военнопленных и гражданских лиц. Мы призываем вернуть всех военнопленных, и надеемся, что он будет решен в короткосрочной перспективе. Более того, международные организации должны получить доступ к историко-культурному и религиозным объектам в зоне конфликта", - сказала она.

Карапетян также коснулась нормализации армяно-турецких отношений, и отметила, что процесс должен идти без увязки с урегулированием карабахского конфликта. Парламентарий также отметила, что Армения выступает за открытие границ с Турцией, закрытых в своем время в одностороннем порядке Анкарой.

В свою очередь депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Казинян львиную долю своего выступления посветил агрессии Азербайджана против Арцаха, и отметил, что вот уже более трех десятилетий армяне не жалеют своих жизней для того, чтобы отстоять свое неотчуждаем право на самоопределение. "Нагорный Карабах всегда был, есть и будет армянским. Священная обязанность каждого армянина в мире отстаивать эту правду", - сказал он.

А член той же фракции Артур Хачатрян напомнил, что в сентября 2020 года в результате нападения террористов на Республику Армения была подорвана региональная безопасность. Оппозиционер обратил внимание на то, что несмотря на многочисленные призывы сопредседателей МГ ОБСЕ, Генсек ООН, на фоне пандемии коронавируса, Азербайджан совершил военную агрессию, в результате чего пострадали в том числе и гражданские лица - женщины, дети, старики.

Касаясь разблокировки региональных коммуникаций, Хачатрян обратил внимание участников мероприятия на то, что Азербайджана заблокировал коммуникации между Арменией и Арцахом. "Самым циничным было заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что карабахский конфликт разрешен. Это не так, и нам сегодня нужно продолжать отстаивать право народов самостоятельно решать свою судьбу", - сказал оппозиционер.

А секретарь парламентской фракции оппозиционного блока "Честь имею" в Национальном Собрании Армении Айк Мамиджанян, отметил, что творческий подход всегда нужно приветствовать.

"Азербайджан имеет собственный бренд творческого подхода, который заключается в игнорировании имеющихся проблем и вопросов. Согласно Азербайджану, в Карабахе нет никакого конфликта. Они считают, что нет военнопленных, что в ходе 44-дневной войны 2020 года не было никакого использования запрещенных видов оружия и боеприпасов, не было разрушения армянского культурного наследия, что этого не происходит на сегодняшний день, что в нашем регионе не было и нет террористов. Более того, они утверждают, что их вооруженные силы сейчас не находятся на суверенной территории Армении. Это, конечно, очень интересный подход к решению проблемы. Нужно просто ее не замечать", - отметил Мамиджанян, в этом ключе напомнив о Мадридских принципах.

Однако, по словам оппозиционера, не замечая проблемы, не удастся их избежать. Мамиджанян напомнил о твердой решимости народа Нагорного Карабаха отстоять свои законные права. "Будущее становится неизбежным. Также от имени бывшего президента Армении, который сейчас преследуется диктаторским режимом Азербайджана, я хотел бы заявить, что Арцах никогда не станет частью Азербайджана", - заключил Айк Мамиджанян.

В свою очередь депутат азербайджанского парламента Солтан Мамедов с иронией отметил, что азербайджанская делегация горда тем, что участвует в этом мероприятии в Ереване. При этом он указал важную роль Восточного партнерства в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе, проведении совместных дискуссий по этой теме между Арменией и Азербайджаном.

Реагируя на озвученные армянской стороной проблемы, Мамедов заверил, что позиция Азербайджана соответствует всем международным законам и гуманитарному праву. По его заверению, силовое решение карабахского конфликта полностью соответствовала международному праву и осуществлялась в рамках "международно-признанных границ Азербайджана". "Я рад еще раз повторить, что конфликт уже закончился, и мы привносим в регион новые реалии, новые геополитические реалии. Все международные организации отмечают важность вовлечения региона в сотрудничество. Европа также поддерживает это региональное сотрудничество. Мы удовлетворены нашими попытками принести мир в регион, используя все международные платформы", - сказал Мамедов, умолчав о систематических провокациях ВС Азербайджана как на суверенной территории Армении, так и в Нагорном Карабахе, терроризировании армянского мирного населения.

При этом по заверению Солтан Мамедов визит членов азербайджанского парламента в Армению является признаком начала потепления в отношениях между двумя странами. Он также заверил, что Азербайджан сразу после войны передал Армении всех пленных, а оставшиеся лица, якобы были задержаны после завершения боевых действий. Меж тем, как есть фактические доказательства, того, что ряд лиц, удерживаемых в Азербайджане, были захвачены в ходе боевых действий.

Он опять завел старую песню о пропавших без вести в ходе первой карабахской войны, обвинив Армению в нежелании якобы представлять информацию о них. Но, Мамедов почему-то забыл упомянуть о том, что и у армянской стороны также были пропавшие без вести в ходе первой карабахской войны, и об их судьбе ничего не известно до сих пор. Мамедов по традиции говорил о "мультикультуризме" в Азербайджане, признанном международном сообществе.

В свою очередь глава делегации Азербайджана, председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил, что Азербайджан " не хочет видеть никаких попыток реваншизма". При этом он не преминул заявить, что Армения якобы является угрозой региональной безопасности, забыв видимо, что именно азербайджанские власти инициировали широкомасштабную военную агрессию против Арцаха, и вот уже почти как год оккупировали суверенные территории Армении, продолжают сыпать угрозы в адрес РА, выражая территориальные притязания к Республики Армения. "Этот конфликт уже в прошлом. Давайте, говорить о том, чего мы хотим в будущем. Заключение мирного договора стало бы очень хорошим шансом для наших народов, для развития региона", - сказал он.

По его заверению, Южный Кавказ занимает стратегическое местоположение, находится на пересечении дорог и народы Азербайджана, Грузии и Армении хорошо знают, как нужно использовать ресурсы. Он упомянул и формат "3+3", отметив, что первая встреча в этом формате состоялась в Москве. "Участниками этого формата являются Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран. Это важный формат для обеспечения стабильного мира, экономического развития. Если мы будем думать о глобальной безопасности, то в первую очередь нужно обеспечить безопасность в наших странах. Во- вторых, нужно создать хорошие связи между странами региона. Для этого соседние страны на Южном Кавказе должны уважать территориальную целостность друг друга. Мы должны уважать друг друга. В-третьих, страны Южного Кавказа сделали разный геополитический выбор. К примеру, Армения является членом одного военного блока, Азербайджан - членом Движения неприсоединения, а Грузия не участвует в военных блоках, в дальнейшем у них будет возможность выбора. Каждая из этих трех стран прикладывает разные геополитические усилия. Если мы хотим мира на Южном Кавказе, то нам нужно подумать о том, как мы можем объединить всё это в будущем", - заверил он.

В ответ на заявления азербайджанских парламентариев, депутат парламента РА Арман Егоян отметил, что нельзя разрешить карабахских конфликт, просто сказав, что он завершен. При этом он выразил убеждение, что многие проблемы стали еще глубже и острее. "Ненависть к армянам, к армянской культуре, ко всему армянскому в Азербайджане, к сожалению, становится всё более сильнее. Ситуация всё хуже и хуже. Ярким примером моих слов является, создание не так давно в Азербайджане комитета, задачей которого станет уничтожение армянских следов с культурных объектов. По всей видимости, их ждет та же участь, что и армянские надгробья в Нахиджеване. Их просто разрушили в 2003-2004 годах", - сказал он. На утверждение о мультикультуризме в Азербайджане, Егоян спросил у азербайджанских депутатов, где же тогда 500 тысяч армян, которое в свое время проживали на азербайджанской территории.

"Вы пытаетесь себя убедить в этом или нас? Добиться мира нужно, но он очень хрупкий. Решить конфликт можно лишь на основе взаимного уважения прав друг друга", - отметил Егоян, обратив внимание на попирание прав армян в Азербайджане.

Меж тем, сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Мака Бочоришвили отметила, что мир и стабильность ключ к урегулированию региональных проблем. "Грузия полна решимость продолжить попытки установления стабильного мира в нашем регионе. Это ключевая предпосылка для развития. Здесь был упомянут формат "3+3", но я хотела бы коротко прояснить позицию Грузии в отношении этой инициативы - Тбилиси не участвует в этих переговорах, и наверное, было бы корректно называть этот формат "3+2"", - сказала она, еще раз напомнив, что Грузия изначально выразила свою позиция по этой инициативе, подчеркнув неготовность быть частью этого процесса по объективным причинам. По убеждению Бочоришвили, Россия использует этот формат в качестве инструмента для ограничения участия Запада в урегулировании в регионе, что противоречит позиции Грузии.