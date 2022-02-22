Вторник, 22 Февраля 2022 11:43

АрмИнфо. В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Открывая мероприятие, глава делегации РА в "Евронест" Мария Карапетян приветствовала начало совместной работы комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии и комитета по энергетической безопастности. Участники заседания утвердили повестку дня и приступили к обсуждениям. Одной из ключевых тем сегодняшних обсуждений является "Наращивание военного присутствия России на границе Украины".

Сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюс Кубилюс в ходе своего выступления заверил, что они сегодня противостоят "постимперским амбициям", которые приводят к агрессивным действиям. При этом он выразил убеждение, что российский народ выступает против политики руководства России, поскольку теряет лучшие возможности для развития, для строительства своего будущего.

Он также напомнил, что Евросоюз уже выразил свою позицию по признанию Донецкой и Луганской народных республик.

В целом спикеры мероприятия раскритиковали действия России и призвали предпринять "радикальные шаги по ее сдерживанию". По мнению участников мероприятия, действия российской стороны несут в себе угрозы для "Европейской безопасности". Была выражена полная поддержка Украине.