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АрмИнфо. В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".
Открывая мероприятие, глава делегации РА в "Евронест" Мария Карапетян приветствовала начало совместной работы комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии и комитета по энергетической безопастности. Участники заседания утвердили повестку дня и приступили к обсуждениям. Одной из ключевых тем сегодняшних обсуждений является "Наращивание военного присутствия России на границе Украины".
Сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюс Кубилюс в ходе своего выступления заверил, что они сегодня противостоят "постимперским амбициям", которые приводят к агрессивным действиям. При этом он выразил убеждение, что российский народ выступает против политики руководства России, поскольку теряет лучшие возможности для развития, для строительства своего будущего.
Он также напомнил, что Евросоюз уже выразил свою позицию по признанию Донецкой и Луганской народных республик.
В целом спикеры мероприятия раскритиковали действия России и призвали предпринять "радикальные шаги по ее сдерживанию". По мнению участников мероприятия, действия российской стороны несут в себе угрозы для "Европейской безопасности". Была выражена полная поддержка Украине.
|В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест"
|Араик Арутюнян: В Арцахе приветствуют решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
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|Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
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|В Азербайджане сообщили имена депутатов, которые приедут в Ереван на Евронест
|В Армении число вакцинированных от коронавируса достигло 896 723
|За сутки в Армении подтвердилось 293 случая заражения коронавирсом, выздоровело 1 474 человека
|Правящая фракция НС не поддержит предложенный оппозицией проект заявления об осуждении т.н. "Шушинской декларации"
|В Ереване пройдет акция протеста в связи с ненадлежащим отношением делегации ЕС к защите европейских ценностей в Армении
|Минобороны Армении призвало азербайджанское оборонное ведомство воздержаться от распространения дезинформации о пограничной обстановке
|ВС Азербайджана открыли огонь по жилым домам арцахского села Тагавард
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Власти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в Россию
|Российский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов
|Постоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в Ереване
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|Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в Ереване
|Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах"
|Армения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человек
|Налоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсети
|Посол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
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|Научные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительства
|Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
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