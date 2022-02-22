Вторник, 22 Февраля 2022 10:43

АрмИнфо. От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении президента Арцаха Араика Арутюняна.

"Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права. Создание независимого государства и его международное признание становится императивом особенно в условиях экзистенциальной опасности, поскольку является достаточно влиятельным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы.

Республика Арцах десятилетиями боролась за свою свободу, безопасность и становление своей государственности, ей неоднократно приходилось проходить через тяжелые испытания и геноцидальные действия. Поэтому мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства.

Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием. Надеемся, что в этой некогда процветающей стране вновь установится прочный мир и стабильность", - подчеркнул Арутюнян.

Отметим, что президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации 21 февраля поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств.

Кроме признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.