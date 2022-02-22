Вторник, 22 Февраля 2022 10:17

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войны, которые будут направлены в органы прокуратуры и полиции государств общей юрисдикции (general jurisdiction). Они также будут направлены в органы МИД. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо сообщении защитника прав человека РА Армана Татояна. "Чтобы проиллюстрировать масштаб работы, скажу лишь, что в качестве объективных доказательств представлены 245 видеозаписей и 120 фото, всего 365 единиц со сценами пыток, убийств и жестокостей", - отметил Татоян.

При этом он отметил, что сообщения подкреплены фактами, которые касаются: 1) Умышленного убийства военнопленных, гражданских лиц; 2) пыток военнопленных, гражданских лиц, бесчеловечного обращения, в том числе обезглавливаний, ампутаций и т.п.; 3) надругательства над телами погибших военнослужащих и гражданских лиц; 4) Уничтожения мирного населения и гражданских населенных пунктов запрещённым ленточным оружием; 5) использования джихадистов и террористов в войне против Арцаха; 6) применения оружия массового поражения, содержащего химические элементы; 7) развязывания войны в условиях эпидемии COVID-19, парализовавшее системы здравоохранения Арцаха и Армении и способствовавшее резкому росту смертности; 8) фактов пыток военнопленных по признаку религиозной принадлежности, гражданских лиц, разрушения и осквернения церквей, политики, направленной на устранение их принадлежности; 9) Незаконного ведения азербайджанскими военными социальных сетей военнопленных армянской стороны в годы войны, разжигание межнациональной розни, поощрение между двумя народами; 10) Искусственного затягивания репатриации пленных в политических целях (де-факто торговля людьми) и тем самым причинение душевных страданий их семьям.

Татоян также отметил, что видео были переведены с азербайджанского или русского языка (в некоторых видео азербайджанские военные говорят по-русски), к ним прикреплены субтитры на английском или русском языке. Более того, они были системно проанализированы и к ним также приложены отчеты омбудсменов РА и Арцаха на английском языке (Рубен Меликян, Артак Бегларян, Гегам Степанян) 2016- 2022 гг., а также отчеты НПО.

"Более того, во всех возможных случаях мы конкретно написали, какие органы, по нашему мнению, совершили преступления и должны быть привлечены к ответственности. Мы также упомянули конкретных должностных лиц. Мы показали, что эти преступления являются результатом проводимой в Азербайджане политики ненависти и вражды по отношению к армянам, этнических чисток, и эта угроза не исчезла и сегодня. Ролики также были снабжены логотипом Защитника прав человека Армении в знак достоверности информации. Это мое второе сообщение после войны. В этот раз мы пошли немного другим путем. Посмотрим, что покажет процесс. В любом случае мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил нарушения прав наших соотечественников, военные преступления и преступления против человечности, для их предупреждения в будущем. Все материалы также будут отправлены в международные организации (ООН, СЕ, ЕС и др.). Эта работа была проделана совместными усилиями сотрудников и экспертов, Защитников прав человека Армении и Арцаха и партнеров", - отметил Татоян.