Вторник, 22 Февраля 2022 01:06

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сегодня признать независимость республик попросили главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Вместе с признанием они попросили заключить с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин поддержал и это решение.

Президент России заявил, что исторически территория Украины была создана за счет России во времена СССР.

Глава государства сказал, что советские власти удовлетворяли интересы украинских националистов, создавая современную Украину за счет отторжения территорий от России. Эти «ленинские» принципы он назвал ошибкой, которая проявилась после развала СССР.

При этом президент сказал, что российский народ принял новые границы. Однако, новые украинские власти начали выстраивать отношения с Россией не как с партнером, а через иждивенчество.

«Радикалы, захватившие власть, организовали преследование и настоящий террор. Украинские города захлестнула волна насилия и убийств», — отметил президент. По его мнению, Украина отказывается от своей истории, разрывая связи с Россией. «Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны?», — сказал он.

Президент отметил, что возможное вступление Украины в НАТО создает прямую опасность для России.

«Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО - сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем», — сказал президент. По его мнению, вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный, а Россия официально объявлена главной угрозой в документах альянса.

«НАТО полностью игнорирует наши протесты. Они плевали на них и делали все, что им нужно», — сказал президент.

По его словам, Запад отказывается замечать геноцид почти 4 млн человек на Донбассе, где люди борются за элементарные права жить на своей земле и говорить на своем языке.

Президент отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность, но все ее попытки оказались тщетны.

В этой связи он не видит иного пути, кроме как признать независимость ДНР и ЛНР.

Отметим, что кроме признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, стало известно, что Президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать ЛНР и ДНР. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Саблин.