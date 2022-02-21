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АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает пресс-служба Кремля, проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.
"Затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.
С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении Кремля.
Меж тем, согласно пресс-службе правительства, Пашинян в ответ пригласил Путина в Армению. Более того, собеседники обсудили фактическую ситуацию в российско-украинских отношениях, вопросы региональной безопасности.
Стоит отметить, что завтра в Москве состоится встреча президента РФ с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. На повестке кроме вопросов, связанных с выполнением трехсторонних договоренностей по Карабаху, также подписание декларации о придании союзного характера отношениям между Москвой и Баку.
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|Россия заключила с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи
|Путин пригласил Пашиняна с официальным визитом в Россию
|В Ереване состоялось заседание бюро ПА "Евронест"
|Кремль обнародовал повестку переговоров Путин-Алиев
|Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре Еревана
|Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
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|Сопредседатель ПА "Евронест" Андрюс Кубилюс выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС
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|Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА "Евронест"
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|В Армению прибыли азербайджанские депутаты
|В Азербайджане сообщили имена депутатов, которые приедут в Ереван на Евронест
|В Армении число вакцинированных от коронавируса достигло 896 723
|За сутки в Армении подтвердилось 293 случая заражения коронавирсом, выздоровело 1 474 человека
|Правящая фракция НС не поддержит предложенный оппозицией проект заявления об осуждении т.н. "Шушинской декларации"
|В Ереване пройдет акция протеста в связи с ненадлежащим отношением делегации ЕС к защите европейских ценностей в Армении
|Минобороны Армении призвало азербайджанское оборонное ведомство воздержаться от распространения дезинформации о пограничной обстановке
|ВС Азербайджана открыли огонь по жилым домам арцахского села Тагавард
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Власти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в Россию
|Российский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов
|Постоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в Ереване
|В МЧС Армении представили передовой опыт волонтерской деятельности в Евросоюзе
|СМИ: Президент Азербайджана посетит Россию
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|Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в Ереване
|Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах"
|Армения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человек
|Налоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсети
|Посол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
|IDBank подводит итоги очередного этапа образовательной программы IDream
|Научные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительства
|Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
|Правительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из Арцаха
|Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
|Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
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