Понедельник, 21 Февраля 2022 20:26

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении Кремля.

Меж тем, согласно пресс-службе правительства, Пашинян в ответ пригласил Путина в Армению. Более того, собеседники обсудили фактическую ситуацию в российско-украинских отношениях, вопросы региональной безопасности.

Стоит отметить, что завтра в Москве состоится встреча президента РФ с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. На повестке кроме вопросов, связанных с выполнением трехсторонних договоренностей по Карабаху, также подписание декларации о придании союзного характера отношениям между Москвой и Баку.