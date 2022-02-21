Понедельник, 21 Февраля 2022 19:56

АрмИнфо. В Ереване 21 февраля состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи "Евронест".

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания РА, в заседании приняли участие главы делегаций парламентов Армении, Грузии и Украины, а также политических групп Европарламента от стран Восточного партнерства.

В ходе заседания депутаты стран Восточного партнерства представили информацию о политических процессах, протекающих в их странах. Также были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и политической ситуацией в ЕС и в регионе Восточного партнерства.

Также отмечается, что 22 февраля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдут заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест" по политическим вопросам, правам человека и демократии, энергетической безопасности, экономической интеграции, социальным вопросам, образованию, культуре, гражданским и общественным вопросам.