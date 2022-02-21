Понедельник, 21 Февраля 2022 18:39

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Швеции в РА Патриком Свенсоном представил позицию Армении касаемо нормализации армяно-турецких отношений и долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в этом контексте стороны обоюдно придали важность решению карабахского конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Григорян рассказал также о прилагаемых правительством Армении усилиях по структурному и содержательному реформированию Вооруженных сил страны.

В ходе встречи стороны затронули широкий круг вопросов, касающихся демократии, укрепления прав человека, улучшения состояния окружающей среды и смягчением последствий изменения климата. Согласно источнику, в этот же день Армен Григорян встретился с послом Финляндии в Армении Кирист Наринеин. Сообщается, что посол высоко оценила ход реализации демократических реформ в Армении в последние годы и выразила готовность своей страны к дальнейшему продолжительному сотрудничеству с Арменией. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес.