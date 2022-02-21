Понедельник, 21 Февраля 2022 18:29

АрмИнфо. В оккупированном Шуши 15 июня 2021 года президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию, создающую серьезные угрозы территориальной целостности Республики Армения, реализации права Арцаха на самоопределение и международному признанию Геноцида армян. Об этом говорится в заявлении вице-спикера парламента РА от фракции "Армения" (Айастан) Ишхана Сагателяна.

Оппозиционер напомнил также, что эта декларация была недавно ратифицирована парламентами Азербайджана и Турции. В этом ключе, он обратил внимание на тот факт, что фракция "Айастан" НС РА выступила с инициативой и внесла в оборот текст заявления, в котором парламент РА, как государственный орган с ключевым мандатом, должен дать свою оценку ратификации данной декларации, таким образом подчеркнув неприемлемость для Армении так называемой "Шушинской декларации" ввиду ее деструктивного и провокационного характера.

"Как и предполагалось, сегодня правящая сила в Комитете НС по внешним связям отклонила проект заявления, осуждающего ратификацию "Шушинской декларации".

Отклонив принятие заявления, фракция "Гражданский договор" подтвердила свою приверженность делу служения интересам турецко-азербайджанского тандема и еще раз констатировала, что они избрали путь тюркизации.

Под предлогом установления мира нынешние власти ведут армянский народ к новым уступкам, новым потерям и новой войне", - подытожил Сагателян.

Постоянная парламентская Комиссия по внешним отношениям 21 февраля не поддержала представленный оппозиционным блоком "Армения" проект заявления Национального Собрания, затрагивающий ратификацию Азербайджаном и Турцией так называемой "Шушинской декларации". "За" проголосовали 4 депутата, а 6 парламентариев от правящей фракции "Гражданский договор" воздержались.