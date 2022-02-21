Понедельник, 21 Февраля 2022 17:09

АрмИнфо. К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет. Для подобных предпосылок просто нет соответствующей геополитической ситуации и тенденций. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор региональных программ грузинского центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе.

"Вне зависимости от происходящего вокруг Украины, геополитическая ситуация и импульсы на Южном Кавказе имеют собственную повестку и направление. Последние приоритетным образом связаны с взаимоотношениями между Москвой и Анкарой. И я не думаю, что в текущей ситуации РФ и Турция откажутся от своего ситуативного сотрудничества и инициируют обострение в отношениях", - заметил он.

Отметив продолжающиеся усилия РФ в направлении обретения контроля и над Грузией, эксперт заметил, что в настоящее время страна, в целом, более подконтрольна США и Евросоюзу. И последние, особенно США, отказываться от Грузии явно не собираются. Что также является частью сложившегося в последние годы регионального баланса сил.

Возвращаясь к ситуации вокруг Украины, Васадзе заметил, что ситуация в целом характеризуется шантажом Москвы в отношении Запада. С которым у России свои проблемы глобального характера имеющие к Украине разве что опосредованное отношение. Украина, на этом фоне, по его оценкам, имеет все необходимые средства и готова противостоять гипотетической возможности российского вторжения. Более того, он отметил, что в последние годы возможности Киева в этом плане существенно возросли.

"В любом случае, я бы не стал исключать перспективы т.н. "цхинвализации" конфликта на юго-востоке Украины. В частности, в свете возможной локальной войны после которой произойдет признание Донецка и Луганска со стороны Москвы. Думаю, что подобная перспектива, в целом, полностью укладывается в логику формирования очередного "железного занавеса" между Западом и Россией. Пусть даже в весьма усеченной и ограниченной лайт - версии", - подытожил грузинский эксперт.