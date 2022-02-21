Arminfo.info




 Понедельник, 21 Февраля 2022 17:09
Давид Степанян

Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы

Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы

АрмИнфо. В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы. Я не думаю, что у Москвы хватит ресурсов для превращения тактической победы в победу стратегическую. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Россия сегодня пытается изменить архитектуру конструкции европейской безопасности.  И своими действиями стремится заставить Запад считаться с собой. Поскольку в случае отсутствия демонстрации Западу всего, на что готова Россия, ее просто не будут замечать.  И пытается создать новую конструкцию европейской безопасности, с учетом того, что созданная в начале 90-х конструкция, в рамках которой безопасность в Европе обеспечивает НАТО, ее не удовлетворяет", - считает он.

Действия Москвы на украинском направлении политолог рассматривает именно как проявление политики по напоминанию Западу о себе и своих потребностях и требованиях.  На его взгляд, в свете существования основных глобальных противоречий между США и Китаем, в РФ решили, что именно сейчас настал правильный момент для подобных игр с Западом при поддержке Китая. На подобном фоне, в реальности происходящее к Украине, на его взгляд, не имеет практически никакого отношения, поскольку Вашингтон и Москва разговаривают практически напрямую.

Основа для подобного разговора, согласно Искандаряну, - повышение ставок, начало которому в конце прошлого года положила именно Москва.  Что выражается в дипломатических заявлениях, передвижениям войск, поставках вооружений в Украину и главным образом информационной войной, которая так пугает простых людей. На его взгляд, обе стороны четко осознают собственные цели в данной гибридной войне, которая будет лишь развиваться. Но, при этом, в широкомасштабные боевые действия не перерастет.

Войны, на взгляд политолога, не будет просто потому, что ее нет в целях основных противников. Просто потому, что такую войну никто из них не переварит. При этом, он подчеркнул, что в условиях запредельной милитаризации юго-востока Украины боевые действия могут начаться случайно, непредвиденно. Что, на взгляд политолога, может обернуться гораздо более негативными последствиями, чем в случае подготовленных боевых действий.  "Но и здесь все не просто. Поскольку воевать долго на юго-востоке никто не сможет. На этом фоне, Запад все более повышает градус и громкость информационной кампании по искажению реальной сути происходящего. А Россия в свою очередь все более повышает ставку в геополитической игре. При этом, и то и другое повышать до бесконечности стороны не смогут. И рано или поздно кто-то неминуем игру остановит. Не думаю, что США вот так вот просто официально и громогласно откажутся от идеи когда-нибудь принять Украину или кого-то другого из постсоветских стран в НАТО. Но добиться того, чтобы с ней считались Россия, думаю, может попробовать", - подытожил Искандарян.


Лента новостей
Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и ФинляндииСекретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение "Шушинской декларации" Гражданский договор выбрал путь тюркизации
Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих "конструктивных" друзей
Вице-спикер  НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-АрменияВице-спикер  НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения
Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет 
Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победыПрогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
Офис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский кланОфис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский клан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Сопредседатель ПА Сопредседатель ПА "Евронест" Андрюс Кубилюс выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС
Левон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и ПашиняномЛевон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и Пашиняном
Исследование: Соотношение результата учебного процесса в Армении к его длительности составляет 8,3 года
Жанна Андреасян: Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплексЖанна Андреасян: Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплекс
Армия обороны Арцаха проинформировала российских миротворцев о нарушении режима перемирияАрмия обороны Арцаха проинформировала российских миротворцев о нарушении режима перемирия
В Армении участники войны выступили против дружбы с туркамиВ Армении участники войны выступили против дружбы с турками
Шармазанов Азербайджану: Третий президент Армении не боится за свое будущее и судьбШармазанов Азербайджану: Третий президент Армении не боится за свое будущее и судьб
Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА "Евронест"
GeoProMining  в День книгодарения организовала акцию для молодых книголюбовGeoProMining  в День книгодарения организовала акцию для молодых книголюбов
В Армению прибыли азербайджанские депутатыВ Армению прибыли азербайджанские депутаты
В Азербайджане сообщили имена депутатов, которые приедут в Ереван на ЕвронестВ Азербайджане сообщили имена депутатов, которые приедут в Ереван на Евронест
В Армении число вакцинированных от коронавируса достигло 896 723В Армении число вакцинированных от коронавируса достигло 896 723
За сутки в Армении подтвердилось 293 случая заражения коронавирсом, выздоровело 1 474 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 293 случая заражения коронавирсом, выздоровело 1 474 человека
Правящая фракция НС не поддержит предложенный оппозицией проект заявления об осуждении т.н. Правящая фракция НС не поддержит предложенный оппозицией проект заявления об осуждении т.н. "Шушинской декларации"
В Ереване пройдет акция протеста в связи с ненадлежащим отношением делегации ЕС к защите европейских ценностей в АрменииВ Ереване пройдет акция протеста в связи с ненадлежащим отношением делегации ЕС к защите европейских ценностей в Армении
Минобороны Армении призвало азербайджанское оборонное ведомство воздержаться от распространения дезинформации о пограничной обстановкеМинобороны Армении призвало азербайджанское оборонное ведомство воздержаться от распространения дезинформации о пограничной обстановке
ВС Азербайджана открыли огонь по жилым домам арцахского села ТагавардВС Азербайджана открыли огонь по жилым домам арцахского села Тагавард
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Власти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в РоссиюВласти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в Россию
Российский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентовРоссийский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов
Постоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в ЕреванеПостоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в Ереване
В МЧС Армении представили передовой опыт волонтерской деятельности в ЕвросоюзеВ МЧС Армении представили передовой опыт волонтерской деятельности в Евросоюзе
СМИ: Президент Азербайджана посетит РоссиюСМИ: Президент Азербайджана посетит Россию
Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у властиАналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном КавказеПрогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в ЕреванеВынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в Ереване
Национальное Собрание Арцаха приняло закон Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах"
Армения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасностиАрмения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности
За сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человек
Налоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсетиНалоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсети
Посол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повесткиПосол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повестки
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в ТуркменистанеПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
IDBank подводит итоги очередного этапа образовательной программы IDreamIDBank подводит итоги очередного этапа образовательной программы IDream
Научные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительстваНаучные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительства
Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
Правительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из АрцахаПравительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из Арцаха
Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службыБратья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликтаЕвропарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограниченийМинздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
Кочарян: Блок “ Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних силКочарян: Блок “ Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних сил
Кочарян: Мы не можем требовать от других быть более проармянскими, чем наши властиКочарян: Мы не можем требовать от других быть более проармянскими, чем наши власти
Кочарян о двойных стандартах ЗападаКочарян о двойных стандартах Запада
Роберт Кочарян назвал клоунадой судебный процесс в его отношенииРоберт Кочарян назвал клоунадой судебный процесс в его отношении
Кочарян о “Шушинской декларации”: Стартовали серьезные геополитические процессы на Южном Кавказе, и они не в пользу АрменииКочарян о “Шушинской декларации”: Стартовали серьезные геополитические процессы на Южном Кавказе, и они не в пользу Армении
Кочарян: В процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения ведет переговоры не с Турцией, а с азербайджано-турецким тандемомКочарян: В процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения ведет переговоры не с Турцией, а с азербайджано-турецким тандемом
Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в ЕреванеЧемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване
Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человекДемограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
Омбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характерОмбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер
Кочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государствуКочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государству
Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации АрменииКочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщенииАрмения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у властиАналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном КавказеПрогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человекДемограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации СюникаПрогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позициюПолитолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности