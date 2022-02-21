Понедельник, 21 Февраля 2022 17:09

АрмИнфо. В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы. Я не думаю, что у Москвы хватит ресурсов для превращения тактической победы в победу стратегическую. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Россия сегодня пытается изменить архитектуру конструкции европейской безопасности. И своими действиями стремится заставить Запад считаться с собой. Поскольку в случае отсутствия демонстрации Западу всего, на что готова Россия, ее просто не будут замечать. И пытается создать новую конструкцию европейской безопасности, с учетом того, что созданная в начале 90-х конструкция, в рамках которой безопасность в Европе обеспечивает НАТО, ее не удовлетворяет", - считает он.

Действия Москвы на украинском направлении политолог рассматривает именно как проявление политики по напоминанию Западу о себе и своих потребностях и требованиях. На его взгляд, в свете существования основных глобальных противоречий между США и Китаем, в РФ решили, что именно сейчас настал правильный момент для подобных игр с Западом при поддержке Китая. На подобном фоне, в реальности происходящее к Украине, на его взгляд, не имеет практически никакого отношения, поскольку Вашингтон и Москва разговаривают практически напрямую.

Основа для подобного разговора, согласно Искандаряну, - повышение ставок, начало которому в конце прошлого года положила именно Москва. Что выражается в дипломатических заявлениях, передвижениям войск, поставках вооружений в Украину и главным образом информационной войной, которая так пугает простых людей. На его взгляд, обе стороны четко осознают собственные цели в данной гибридной войне, которая будет лишь развиваться. Но, при этом, в широкомасштабные боевые действия не перерастет.

Войны, на взгляд политолога, не будет просто потому, что ее нет в целях основных противников. Просто потому, что такую войну никто из них не переварит. При этом, он подчеркнул, что в условиях запредельной милитаризации юго-востока Украины боевые действия могут начаться случайно, непредвиденно. Что, на взгляд политолога, может обернуться гораздо более негативными последствиями, чем в случае подготовленных боевых действий. "Но и здесь все не просто. Поскольку воевать долго на юго-востоке никто не сможет. На этом фоне, Запад все более повышает градус и громкость информационной кампании по искажению реальной сути происходящего. А Россия в свою очередь все более повышает ставку в геополитической игре. При этом, и то и другое повышать до бесконечности стороны не смогут. И рано или поздно кто-то неминуем игру остановит. Не думаю, что США вот так вот просто официально и громогласно откажутся от идеи когда-нибудь принять Украину или кого-то другого из постсоветских стран в НАТО. Но добиться того, чтобы с ней считались Россия, думаю, может попробовать", - подытожил Искандарян.