Понедельник, 21 Февраля 2022 16:59

АрмИнфо. Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна выступил с официальным заявлением в связи с сообщением режима Алиева о возбуждении уголовного дела и объявлении его в розыск.

"Предъявление Алиевским режимом обвинения Сержу Саргсяну само по себе уже смешно, а инкриминируемое - цинизм. Цинизм, поскольку Алиев, в течение лет, освоивший генодоциальную политику, и чья ненависть к армянам стала государственной политикой в Азербайджане в период всего его правления, не имеет никакого морального права говорить о Серже Саргсяне, и уж тем более предъявлять обвинения. На протяжении многих лет Алиев сталкивался с достойно представляющей Армению искусной дипломатией Сержа Саргсяна. Он также был свидетелем высокого рейтинга третьего президента РА, который ничуть не снизился среди международного сообщества после его отставки.

Третий президент Республики Армения Серж Саргсян, даже покинув свой пост, продолжал и продолжит представлять национальные, государственные интересы Армении за рубежом благодаря своим обширным связям и опыту", - говорится в заявлении офиса третьего президента РА.

При этом в офисе третьего президента РА отметили, как с 1988 года, так и впредь Саргсян будет добиваться реализации права армянского народа, тысячелетиями проживающего в Арцахе, жить свободно, независимо и безопасно на священной армянской земле.

"Примечательно, что внутри страны второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за пределами страны это делает азербайджанский правящий клан, ставший фактическим союзником капитулировавших властей.

Ни режиму внутри Армении, ни тем, кто преследует его за пределами Армении, не удастся помешать Сержу Саргсяну выполнить свою миссию. Мы уверены, что помимо исторического суда, придет время для наказания тех, кто совершил преступления против армянского народа", - говорится в заявлении офиса третьего президента РА.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, сегодня начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск по обвинению, в якобы "разжигании межнациональной розни в 1988 году".