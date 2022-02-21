в городе Ереван:

10:00-14:00 жилой дом 21 на 4-ом переулке пр. Багратуняца;

10:00-16:00 жилые дома 21 на пр. Маштоца, 21, 37 на ул. Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 24 на улице Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилой дом 2 на улице Люксембург, жилой дом 4а на улице Шопрона в 6-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 21, 21а, 4/7 на улице Ширакаци, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде, собственные дома на улицах В.Шенгавита 1, 2, собственные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-16 и собственные дома 1а-21 на улице Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери, жилой дом 22 на улице Вагаршяна, собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако, собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Андраника 138, 144, 146, 148, 150, 152, 156 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично села Гая и Джрарат; села Аракс, Мецамор и Айкашен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Джраовит;

10:00-14:00 частично село Норамарг;

10:00-16:00 частично село Айгаван;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

13:00-14:00 частично село Гукасаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично квартал “Чайкенди” в городе Вайк; село Гетап, частично села Гладзор и Шатин;

11:00-15:00 частично село Арени; частично улица Авагяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.