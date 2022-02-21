Понедельник, 21 Февраля 2022 16:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 февраля делегацию во главе с депутатом Европарламента, сопредседателем Парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюсом Кубилюсом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал проведение Бюро и заседаний Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване, отметив, что они являются важной площадкой для развития сотрудничества и диалога. Премьер подчеркнул, что Европейский Союз является одним из важных партнеров РА, подчеркнув существующее сотрудничество в деле эффективного осуществления демократических реформ. По словам премьер-министра, повестка развития демократии является одним из приоритетов правительства РА, шаги в этом направлении будут и впредь будут нести последовательный и непрерывный характер.

Сопредседатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюс Кубилюс подчеркнул факт эффективных демократических реформ в Армении и выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности и стабильности. Премьер-министр Пашинян представил позицию Армении по развитию событий в регионе, разблокированию коммуникаций, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, диалогу между Арменией и Турцией.

Никол Пашинян коснулся состоявшихся в Брюсселе встреч при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции, а также результатов состоявшейся 4 февраля четырехсторонней видеоконференции и достигнутых договоренностей. Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения въезда миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону нагорно- карабахского конфликта в целях сохранения армянского историко-культурного и религиозного наследия.