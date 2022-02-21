Понедельник, 21 Февраля 2022 16:23

АрмИнфо. Соотношение результата учебного процесса в общеобразовательных учреждениях Армении к его длительности составляет 8,3 года. Об этом в ходе пресс-конференции 21 февраля, ссылаясь на исследование Всемирного Банка, сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<Это говорит о том, что наш образовательный результат равен 8,3 годам, тогда как в школах наши дети проводят 12 лет>, - пояснила она. В этом ключе Андреасян сообщила, что, в рамках стратегии Министерства, планируется довести данный показатель до 11,5 лет.

В продолжение к теме замминистра сообщила, что на данном этапе ведется серьезная работа по выявлению учащихся оставшихся вне системы образования. Одна из наиболее важных целей ведомства, по ее словам, заключается в том, чтобы не оставить ни одного ребенка без образования. Однако речь идет не только о формальном посещение ребенком общеобразовательного учреждения, его физической явке, но и качестве полученных им знаний.

Вместе с тем она рассказала, что до конца 2026 года планируется отремонтировать 300 школ, обеспечив их необходимой современной инфраструктурой, в частности биологическими и ИТ лабораториями. В 2030 году, по словам Андреасян, все общеобразовательные учреждения страны должны иметь необходимые условия для получения качественного образования.

В результате реализации стратегии, планируется, что, согласно результатам Международного мониторингового исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS), учащиеся армянских школ будут демонстрировать продолжительный рост, с превышением степени выше среднего, приравнявшись к уровню европейских школ.

Напомним, что согласно Международному мониторинговому исследованию качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS) за 2015 год, по окончанию школы каждый третий ребенок в Армении не умеет воспринимать простые тексты, хотя и знает грамоту. По окончанию 12 лет, проведенных в стенах школы, при условии хорошей успеваемости, армянские школьники смогут реализовать свои способности только на 57%. Об этом в начале 2022 года сообщила с трибуны Парламента замминистра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. <Это явление именуется функциональной неграмотностью. Когда знаешь буквы и цифры, но это неполезные знания, потому что не приводят к практическому их применению, не стимулируют мышление, не трансформируются затем в навыки и возможности. Умеешь приплюсовывать и делить, но текст, описывающий простую математическую задачу, ребенок не понимает, что к чему приплюсовывать или отнимать>, - сказала она. Замминистра сообщила, что за последние годы все же прослеживается определенный прогресс, поскольку уровень функциональной неграмотности выпускников школ с 30% снизился до 20%. Однако данный показатель также не является утешительным.