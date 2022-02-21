Понедельник, 21 Февраля 2022 15:54

АрмИнфо. Группа участников последней арцахской войны перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт "Звартноц". Участники войны протестуют против прибытия в Ереван азербайджанской делегации и выступают против дружбы с турками.

"Мы против приезда турок в нашу страну, мы против дружбы с ними. Сегодня наши военные даже больные стоят на постах, чтобы не допустить продвижения турок, а тут открыли дороги и говорят, давайте приезжайте на кофе и чай. Мы против дружбы с ними, кровь наших братьев еще не высохла. Все кто выступает за дружбу с ними, предатели", - скандировали протестующие.

Участники акции протеста также требуют закрыть рейс Ереван-Стамбул. Между перекрывшими улицу и полицейскими возникла потасовка. Полицейские в жесткой форме растолкали участников протеста и разблокировали улицу.

Отметим, что сегодня в Ереван прибыла азербайджанская делегация, которая примет участие в работах Парламентской ассамблеи "Евронест". В Ереван прибыли депутаты Милли Меджлиса, члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов.