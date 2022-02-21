Понедельник, 21 Февраля 2022 14:17

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян не боится за свое будущее и судьбу, единственное, чем он сегодня обеспокоен - это будущим армянского народа и Армении, стоящим перед серьезными вызовами. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, реагируя на сообщения азербайджанских СМИ, о том, что второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск.

При этом он констатировал, в Азербайджане пользуются тем, что в Армении сегодня нет патриотичных властей с государственным мышлением, и они не получат надлежащего отпора ни на дипломатическом поприще, ни на поле боя.

"В Азербайджане прекрасно понимают, что они еще будут привлечены к ответственности за преступления, совершенные против армян, в том числе и в ходе 44-дневной войны. За те зверства, которые они совершили в отношении наших стариков, женщин, детей. Понимая всё вышеперечисленное, они пользуются формулой "Лучшая защита - это нападение". Поэтому каждый день они прибегают к новым уловкам и провокациям", - констатировал Шармазанов.

Вместе с тем, он считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, по всей видимости, страдает комплексом неполноценности потому, что его страна дважды проигрывала Сержу Саргсяну - во время первой карабахской в начале 90-ых и во время апрельской агрессии 2016 года. Политик полагает, что подобным шагами в отношении Саргсяна, Алиев пытается самоутвердиться.

Шармазанов также отметил, что по Алиеву "плачет" международный трибунал за все те деяния, которые он совершил в отношении армян в регионе. "Единственный лидер в нашем регионе, по которому плачет международный трибунал - это Ильхам Алиев", - подытожил Шармазанов.

Отметим, что сегодня начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск по обвинению, в якобы "разжигании межнациональной розни в 1988 году".