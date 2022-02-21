Понедельник, 21 Февраля 2022 13:28

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился депутатом Европарламента, вице-президентом Парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюсом Кубилюсом. Во встрече также участвовал посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкине.

Как сообщил сам Григорян, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности и стабильности. "Я представил собеседнику позиции Республики Армения по стабильности в регионе, долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, разблокированию всех региональных путей связи, демаркации армяно-азербайджанской границы. Подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, представил неотложные гуманитарные вопросы, указав необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, а также сохранения армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана", - сообщил Григорян.

В свою очередь Кубилюс высоко оценил процесс демократических реформ в Армении, подчеркнул, что Литовская Республика готова расширять масштабы двустороннего сотрудничества и способствовать углублению двустороннего сотрудничества Армения-ЕС.

Отметим, что в Ереване 21-22 февраля пройдет заседание "Евронест", в котором примут участие, в том числе азербайджанские депутаты. В Ереване, на фоне визита европейских чиновников пройдут акции протеста с целью привлечь внимание ЕС на попирание демократических ценностей в Армении.