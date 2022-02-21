Понедельник, 21 Февраля 2022 12:43

АрмИнфо.Компания GeoProMining в День книгодарения организовала для молодых книголюбов акцию, направленную на знакомство с книгопечатным делом.

На протяжении 15 лет своей деятельности в Армении GeoProMining сотрудничала с ведущими издательскими домами страны на предмет издания и распространения классической, современной и учебной литературы. Десятки тысяч книг были направлены в регионы присутствия компании в Армении, а также распространены в школах и учебных заведениях страны.

В ень книгодарения компания организовала тур для 20 детей-книголюбов, наиболее активно пользующихся библиотеками городов Арарат и Варденис, по издательскому дому «Антарес», где они ознакомились с процессом создания и печати книг. Они также посетили ереванский книжный магазин , где выбрали книги и преподнесли друг другу в подарок.

Представитель GeoProMining Рузанна Григорян: «В социальной политике Компании GeoProMining особое место занимают образовательные программы, и в ее рамках – распространение и популяризация современной и актуальной печатной литературы среди детей и молодежи. Тем самым оказывается содействие не только издательской индустрии, но и подрастающее в век смартфонов и цифрового контента поколение приобщается к печатной книге, открывает для себя удивительный мир знаний, опыта и информации. Мне очень приятно констатировать, что интерес к книге у наших детей есть. Есть и понимание, что книги и заключенные в них знания являются той силой, которая в будущем им понадобиться для сохранения и увеличения своих возможностей, расширения кругозора и построения успешного будущего для себя и своей страны».

Учредитель издательского дома « Антарес» Армен Мартиросян: «Подобные акции должны стать нашей будничной рутиной, они нужны нашим детям, для нашего будущего, для их будущего. Книга – это знание, это окно в будущее, которое может быть разным. Я рад, что эти простые истины пропагандирует и бизнес, ответственный бизнес. Думающий не только о сегодняшней прибыли, но и о будущем страны, народа, поколения, которое будет творить это самое будущее. А будущее без духовности, без знаний, без понимания глубины и сложности окружающего нас мира, взаимодействия людей и систем, будет очень мрачным. Такие, хоть и не очень распространенные среди современных предпринимателей инициативы, а также читающие и интересующиеся книгами дети заражают нас -издателей оптимизмом».

Группа компаний GeoProMining — динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов, основана в 2001 году. GeoProMining производит золото в виде сплава «Доре» и медный, молибденовый и сурьмяной концентраты