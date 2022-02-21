Понедельник, 21 Февраля 2022 12:40

АрмИнфо. Азербайджанские депутаты прибыли в Армению для участия в заседании "Евронест". Об этом 21 февраля сообшила журналистам руководитель армянской делегации в "Евронест", депутат НС от фракции "Гражданский договор" Мария Карапетян.

Ранее сообщалось, что делегация Азербайджана - два представителя азербайджанского парламента, а также одно сопровождающее их лицо прибудут в Армению для участия в заседании бюро и комитетов ПА Евронест, которое пройдет 21-22 февраля в Ереване. В заседаниях примут участие депутаты парламентов стран Восточного партнерства и Европарламента.

"Не уверена, насколько я помню они уже прибыли, вчера вечером, либо сегодня утром: Один из депутатов - беспартийный, второй - представитель правящей партии", - сказала Карапетян.

Контактов с ними, ка отметила парламентарий, у депутатов НС пока не было. По ее словам, в тех форматах, в рамках которых армянские парламентарии общаются со своими зарубежными коллегами, могут быть контакты и с азербайджанской стороной, хотя бы по той простой причине, что они будут физически находиться в одном помещении. "Мы когда едем в Вену на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в комнате сидят представители различных делегаций. То же самое в этом случае: Это важное для нашей страны мероприятие, и мы в ротационном порядке принимаем ассамблею у себя", - пояснила она.

Депутат правящей фракции призвала к сдержанности в употреблении чувствительных для граждан формулировок, а оппозиционеров - не играть на "нервах" людей. Карапетян подчеркнула, что институциональные формальные контакты с представителями азербайджанской делегации - ее обязанность как члена правящей силы.

Общения азербайджанских депутатов с армянской прессой не планируется, и вряд ли будет запланировано, сообщила депутат.