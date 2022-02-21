Понедельник, 21 Февраля 2022 12:36

АрмИнфо. В столице Армении Ереване 22 февраля пройдет заседание комитета Парламентской ассамблеи Евронест.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в мероприятии примут участие депутаты Милли Меджлиса, члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

Депутаты озвучат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на заседаниях.

Ранее, пресс-служба парламента РА сообщила об участии азербайджанских депутатов в заседании Евронест в Ереване. Как правило, в предыдущие годы азербайджанская сторона отказывалась участвовать в мероприятиях, проводимых в Армении.