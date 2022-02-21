Понедельник, 21 Февраля 2022 12:25

АрмИнфо. За неделю число полностью вакцинированных от коронавируса в Армении граждан возросло на 2,2%, составив 896 723 (30,3% от общей численности населения). Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 20 февраля с.г. в общей сложности в стране получили 1 992 891 дозу антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 077 319 граждан (замедлив недельный рост с 1,2% на 0,9%).

При этом, за последнюю неделю число ревакцинированных граждан выросло на 21,3%, достигнув 18 849.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.