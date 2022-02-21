Понедельник, 21 Февраля 2022 12:22

АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" Национального собрания Армении не присоединиться к предложению оппозиционного блока "Айастан" выразить глубокую озабоченность в связи с принятием т.н. "Шушинской декларации", опасаясь, в том числе, навредить установлению провозглашённой властями политике долгосрочного мира и стабильности в регионе. Об этом 21 февраля на заседании комиссии по внешним отношениям заявил депутат от ГД Гурген Арсенян после того, как его оппозиционный депутат Андраник Теванян представил проект соответствующего заявления.

Напомним, что Национальное собрание Армении 23 февраля в 12:00 соберется на внеочередное заседание в связи с ратификацией так называемой "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции. Внеочередное заседание будет созвано по инициативе депутатов оппозиционной фракция "Айастан". Фракция предлагает Национальному собранию выступить с заявлением, осуждающим ратификацию "Шушинской декларации", в которым, в частности, предлагается НС "выразить глубокую озабоченность в связи с ратификацией парламентами Азербайджана и Турции декларации, подписанной 15 июня 2021 года в оккупированном Азербайджаном Шуши президентами Турции и Азербайджана".

По словам Арсеняна, еще 15 и 17 июня 2021 года МИД РА обратился к данной проблеме в виде соответствующего заявления и комментария. При этом, как указал член правящей силы, в двух заявлениях МИД уже содержались почти все ключевые тезисы, которые нашли свое отражение в проекте оппозиции. Он не считает, что НС должно отдельно высказывать свою позицию по вопросу, поскольку МИД и парламент ведут и должны вести единую внешнюю политику.

Он напомнил также, что в программе правительства Армении на 2021-2026 годы власти страны провозгласили политику долгосрочного мира и стабильности в регионе. Власти Армении ведут внешнюю политику в соответствии с этой целью, а также с целью никоим образом не навредить провозглашенной политике, отметил провластный депутат.

Арсенян подчеркнул, что инструментарий парламента по внешней политике не ограничивается принятием заявлений. В контексте сказанного он приветствовал недавнее решение блока "Айастан" о возобновлении своего участия в работе парламентских делегаций на международных площадках.

Отметим, что в предложенном оппозицией документе говорится, что несмотря на заверения, о том, что декларация не направлена против третьей стороны, тем не менее, его содержание всецело направлено против Республики Армения и Арцаха, против армянского народа. "В нем фиксируются стратегические цели двух государств, осуществивших 44-дневную агрессию против Республики Арцах - против самоопределения народа Арцаха, суверенитета Республики Армения, территориальной целостности и прав армянского народа, пережившего геноцид" и рассеянного по всему миру", - считает автор заявления депутат фракции "Айастан Андраник Теванян. Отмечается, что используемые в декларации формулировки о "Зангезурском коридоре" показывают, что Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей по реализации совместных экспансионистских программ. Авторы заявления также осуждают договоренность двух государств бороться против международного признания Геноцида армян, путем искажения содержания вопроса и вынося его в поле исторического исследования.

"Шушинская декларация" основывается не на Уставе ООН или принципах безопасности, принятых ОБСЕ, а на подходе "этнической безопасности". Это противоречит основным нормам международного права. Согласно Закону о международных договорах 1969 г. Все международные договоры Венской конвенции, противоречащие императивным нормам общего международного права, ничтожны и не могут иметь международной легитимности. Национальное собрание заявляет, "Шушинская декларация" с ее провокационным и деструктивным характером неприемлема для Республики Армения. Это серьезный вызов региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений по принципу "без предварительных условий" и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальных Анкара", - говорится в документе.