Суббота, 19 Февраля 2022 15:09

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана продолжает регулярно распространять дезинформацию об обстреле ВС РА боевых позиций азербайджанских подразделений на том или ином участке армяно- азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

"В частности, поздно вечером 18 февраля Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором утверждается, что в тот же день подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной направлении армяно-азербайджанской границы", - отметили в МО РА, в этом контексте призвав азербайджанское оборонное ведомство воздержаться от распространения недостоверной информации о пограничной обстановке, что никоим образом не способствует установлению стабильности на армяно-азербайджанской границе.