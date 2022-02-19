Суббота, 19 Февраля 2022 15:08

АрмИнфо.ВС Азербайджана открыли огонь по жилым домам арцахского села Тагавард.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Арцаха, с азербайджанской позиции, расположенной близ села Тагавард Мартунинского района Арцаха, 18 февраля около 17:00 был открыт огонь по жилым домам села. В результате данных действий противника была повреждена облицовка домов, еще одна пуля пробила окно одной из квартир.

"Сразу после инцидента сотрудники следственного органа выехали в Тагавард, задокументировали последствия и доказательства преступления. Прокуратура сообщила об инциденте прокурору, включенному в состав российских миротворческих сил в Арцахе, а также передала предварительные доказательства инцидента", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что это не первый случай за этот месяц, когда противник подвергает обстрелу населенные пункты Арцаха, препятствует осуществлению мирными жителями сельскохозяйственных работ, наносит им имущественный ущерб в результате неправомерных действий.