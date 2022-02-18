Пятница, 18 Февраля 2022 21:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, собственные дома 1-32 на улице Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 48/4 на улице Молдовакан во 2-о Норкском массиве; жилой дом 24 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 улицы 3, 4 в селе Джрашен;

11:00-17:00 жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна, 1, 2, 55 на улице Низами, жилые дома 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15 на улице Г.Нжде, жилой дом 28а на улице Манташяна, жилые дома 9, 11, 11а, 13, 15 на улице 9 Мая, собственные дома улицы Котовского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на пр. Багратуняца, комбинат “Аревелян Кахцравеник”, ЗАО “Виваселл-МТС”, собственные дома 22-51/1 на улице Думани, собственные дома 3-47/3 а переулке Каленци, собственные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 1/4, 1/6 на 27-ой улице Арабкира, собственные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилые дома 28/188/ и собственные дома 190-202 на улице Гр.Кочара, собственный дом 44/3 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна, собственный дом 9 на улице Рига, собственные дома 1-7; 31-62/1 и жилые дома 63-67 на улице Барбюса, собственные дома 18-20 на улице Сепуга;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир; частично село Норапат; села Айгек, Баграмян, Норакерт;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Ахбюра Сероба, Шауяман в городе Арарат;

10:00-16:00 , частично улица Азатамартикнер в городе Масис; частично села нор Кюрин, Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

11:00-15:00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично села Елпин и Гетап;

в Котайкской области:

11:00-16:00 Воинская часть, гостевой дом, “Сев Кар”, редакция ‘Етер”, кварталы “Ушардзан”, “Аревмтян”, “Верин”, ‘Нор”, собственники “К.Сардарян”, ‘А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “Г.Григорян”, “А.Арутюнян”, “Гукасян” в общине Егвард; частично село Джрвеж;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-11։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

11:00-15:00 улицы Гая 1, 2, 3, 4, 5, улицы Арустамяна и Тиграна Меца в городе Сисиан; село Карашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:30 село Горис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).