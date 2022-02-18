Пятница, 18 Февраля 2022 18:07

АрмИнфо. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 18 февраля «организован массовый, централизованный вывоз» жителей самопровозглашенной республики на территорию России. По его словам, эвакуация проводится в связи с тем, что вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный вывоз. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренностям с РФ в Ростовской области готовы места для размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — сказал Денис Пушилин.

В сообщении глава ДНР призвал руководителей предприятий и учреждений организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. «Уважаемые земляки. Прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», — сказал Пушилин.

По его словам, подразделения ВСУ выстроены в боевые порядки. "Приказ если им ещё не поступил, то поступит в самое ближайшее время. Больше не можем ждать и рисковать гражданскими», — сказал глава ДНР.

Между тем, Министерство обороны Украины официально сообщило, что ВСУ ни на кого нападать не собираются.Министерство иностранных дел Украины также опровергло данные о наступательных операциях или диверсиях украинских военных.Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Независимые наблюдатели считают, что призыв руководителей Донбаса направлен на привлечение внимания к обострившейся ситуации в врегионе.

Межу тем в Донецке уже звучат сирены системы гражданской обороны.