Пятница, 18 Февраля 2022 17:22

АрмИнфо."Российский университет дружбы народов" (РУДН) объявляет прием заявок на обучение на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов по программам бакалавриата, магистратуры, магистратуры, резидентуры и последипломного образования.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата / магистратуры / специалитета на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио, которое будет предоставляться иностранным гражданином. Подробности можно найти по следующей ссылке: https://bit.ly/3LBbd66.

Будут учитываться средний балл по результатам обучения на предыдущем месте обучения с особым акцентом на результаты обучения по профильным предметам для будущей специальности; участие в конкурсах, олимпиадах по профильным дисциплинам; рекомендации от РУДН, общественных организаций, объединений, ассоциаций российских и загранучреждений, наличие сертификата об уровне владения русским языком. Для программ магистратуры будут браться в учет позиции предыдущего университета в мировом рейтинге. Для программ аспирантуры требуются научные статьи и мотивационное письмо.

Российский университет дружбы народов также проводит олимпиады для иностранных граждан по <Математике>, <Физике>, <Биологии>, <Информатике>, <Общественным наукам> и <Экологии> на следующих языках: русском, английском и испанском. В олимпиаде могут принять участие иностранные граждане, желающие поступить в Российский университет дружбы народов в 2022 году на программы бакалавриата, магистратуры и магистратуры. Победители олимпиады получат возможность обучаться в вузе бесплатно за счет средств бюджета Российской Федерации, а призеры получат скидки на обучение.

Более подробную информацию об участии в олимпиаде можно найти по следующей ссылке: olymp.rudn.ru.