|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Власти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в Россию
|Российский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов
|Постоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в Ереване
|В МЧС Армении представили передовой опыт волонтерской деятельности в Евросоюзе
|СМИ: Президент Азербайджана посетит Россию
|Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
|Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
|Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в Ереване
|Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах"
|Армения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человек
|Налоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсети
|Посол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
|IDBank подводит итоги очередного этапа образовательной программы IDream
|Научные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительства
|Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
|Правительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из Арцаха
|Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
|Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
|Кочарян: Блок “ Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних сил
|Кочарян: Мы не можем требовать от других быть более проармянскими, чем наши власти
|Кочарян о двойных стандартах Запада
|Роберт Кочарян назвал клоунадой судебный процесс в его отношении
|Кочарян о “Шушинской декларации”: Стартовали серьезные геополитические процессы на Южном Кавказе, и они не в пользу Армении
|Кочарян: В процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения ведет переговоры не с Турцией, а с азербайджано-турецким тандемом
|Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Омбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер
|Кочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государству
|Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
|Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 24 человека
|Оппозиционер: Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Фракция "Армения" сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях
|Комиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лиц
|Министр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничества
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisa
|Литценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми
|В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>
|Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу "1 марта"
|Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
|Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета
|Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
|Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
|Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|Читать больше
АрмИнфо."Российский университет дружбы народов" (РУДН) объявляет прием заявок на обучение на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов по программам бакалавриата, магистратуры, магистратуры, резидентуры и последипломного образования.
Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата / магистратуры / специалитета на основе конкурсного отбора с учетом оценки портфолио, которое будет предоставляться иностранным гражданином. Подробности можно найти по следующей ссылке: https://bit.ly/3LBbd66.
Будут учитываться средний балл по результатам обучения на предыдущем месте обучения с особым акцентом на результаты обучения по профильным предметам для будущей специальности; участие в конкурсах, олимпиадах по профильным дисциплинам; рекомендации от РУДН, общественных организаций, объединений, ассоциаций российских и загранучреждений, наличие сертификата об уровне владения русским языком. Для программ магистратуры будут браться в учет позиции предыдущего университета в мировом рейтинге. Для программ аспирантуры требуются научные статьи и мотивационное письмо.
Российский университет дружбы народов также проводит олимпиады для иностранных граждан по <Математике>, <Физике>, <Биологии>, <Информатике>, <Общественным наукам> и <Экологии> на следующих языках: русском, английском и испанском. В олимпиаде могут принять участие иностранные граждане, желающие поступить в Российский университет дружбы народов в 2022 году на программы бакалавриата, магистратуры и магистратуры. Победители олимпиады получат возможность обучаться в вузе бесплатно за счет средств бюджета Российской Федерации, а призеры получат скидки на обучение.
Более подробную информацию об участии в олимпиаде можно найти по следующей ссылке: olymp.rudn.ru.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Власти ДНР и ЛНР объявили о «массовом вывозе» женщин, детей и пожилых людей в Россию
|Российский университет дружбы народов объявляет прием заявок на 2022-23 учебный год от иностранных абитуриентов
|Постоянная комиссия ПА ОДКБ по политическим вопросам соберется в марте в Ереване
|В МЧС Армении представили передовой опыт волонтерской деятельности в Евросоюзе
|СМИ: Президент Азербайджана посетит Россию
|Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
|Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
|Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста в Ереване
|Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах"
|Армения примет участие в работах 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2 825 человек
|Налоговики задержали гражданина, занимавшегося реализацией противоковидных лекарств через соцсети
|Посол Армении обсудил с главой МИД Греции ключевые вопросы двусторонней повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане
|IDBank подводит итоги очередного этапа образовательной программы IDream
|Научные сотрудники Центра органической и фармацевтической химии передали свои требования главе правительства
|Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
|Правительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из Арцаха
|Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
|Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
|Кочарян: Блок “ Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних сил
|Кочарян: Мы не можем требовать от других быть более проармянскими, чем наши власти
|Кочарян о двойных стандартах Запада
|Роберт Кочарян назвал клоунадой судебный процесс в его отношении
|Кочарян о “Шушинской декларации”: Стартовали серьезные геополитические процессы на Южном Кавказе, и они не в пользу Армении
|Кочарян: В процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения ведет переговоры не с Турцией, а с азербайджано-турецким тандемом
|Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Омбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер
|Кочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государству
|Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
|Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 24 человека
|Оппозиционер: Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Фракция "Армения" сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях
|Комиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лиц
|Министр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничества
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisa
|Литценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми
|В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>
|Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу "1 марта"
|Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
|Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета
|Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
|Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
|Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|Читать больше
|Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти
|Прогноз: Итоги стратегического противостояния с Западом отразятся на позициях России и на Южном Кавказе
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности