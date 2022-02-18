Пятница, 18 Февраля 2022 15:38

АрмИнфо.В рамках твиннинг-программы ЕС "Усиление защиты населения в Армении" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении прошел семинар по представлению передового опыты волонтерской деятельности стран-членов Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, в прошедшем в гибридном формате мероприятии, большинство бенефициаров и докладчиков присутствовали очно, эксперты ЕС - онлайн.

Целью семинара было представить лучшие примеры волонтерства в ЕС и опыт стран- членов ЕС в сфере защиты населения и в службе спасения.

По словам постоянного советника твиннинг-программы Анастасии Езерец, такие встречи возможны не только для Армении, но и для любой страны. "В современном мире нет единого государства или системы, мы все взаимодействуем друг с другом. Опыт и знания во всех сферах, в том числе волонтерской, помогают получить новые идеи о том, как работать эффективнее, позволяя рассмотреть проблемы, найти эффективные пути их решения и интегрировать каждую страну в международное сообщество", - отметила она, добавив, что это не первое мероприятие, которое они провели в рамках проекта.

Представитель проекта также пообещала провести иные мероприятия, в которых будет предствлен опыт ЕС в деле обеспечения защиты населения. "Обучение волонтеров, мобилизация волонтеров в экстренных случаях (через социальные сети и мобильные приложения), социальный пакет/страхование, предоставляемое волонтерам и т.д., все эти моменты взяты из шведского опыта", - сказал Езерец. При этом она выразила надежду, что этот волонтерский семинар позволил армянским партнерам открыть для себя новые идеи с точки зрения более эффективной организации процесса.

Семинар был организован экспертами ЕС Сесилией Унерам и Эриком Эгардом. Швецию представляли президент Ассоциации добровольных пожарных бригад страны Пер Викберг.

С армянской стороны в семинаре приняли участие практически все ключевые игроки отрасли, в том числе заместители директора Спасательной службы Ованнес Емишян и Тигран Петросян. В конце семинара обсуждались возможности реализации шведских идей в Армении.