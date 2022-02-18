Пятница, 18 Февраля 2022 15:28

АрмИнфо. На следующей неделе ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. Об этом сообщает агентство Turan со ссылкой на информированный источник.

Как ожидается, визит станет новой вехой в развитии азербайджано-российских отношений, а также в укреплении региональной безопасности.

В последний раз Алиев и Путин общались по телефону 18 января. Главы государств обменялись мнениями по Украине в контексте визита Алиева в Киев 14 января, где он провел переговоры с президентом Зеленским.