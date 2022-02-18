Пятница, 18 Февраля 2022 15:24

АрмИнфо.Вынужденные переселенцы из Арцаха вновь проводят акцию протеста перед правительством Армении. На площади собрались жители Гадруда и Шуши, которые остались без крова в результате оккупации ВС Азербайджана их населенных пунктов во время широкомасштабной военной агрессии против Арцаха осенью 2020 года.

Участники акции протеста возмутились безразличием властей Армении в их адрес. Они отмечают, что в результате боевых действий 2020 года, больше всего пострадали именно жители Гадрута, поскольку вынуждены были покинуть свои дома без ничего, с пустыми руками. "У нас нет не жилья, ни средств для существования, нет работы, даже нет единовременных пособий. Правительство РА уже два месяца не осуществляет выплат. Мы хотим вернуться домой в Арцах, но куда возвращаться нет ни дома, ни средства для существования. Сегодня пришли сюда, и даже никто из правительства не выходит к нам, поинтересоваться, что хотим, почему мы тут собрались", - возмутились участники акции.

Бывший житель села Мец Тахер, соучредитель ОО "Во имя Гадрута" Левон Айрян отметил, что они пришли спросить, кто они такие, откуда и как им жить дальше.

На просьбу выразить отношение к подписанию Мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, на которые согласные и армянские власти, Айрян с сожалением констатировал, что сегодня в Армении находится власть, которая сама не знает чего хочет. "О подписании какого мирного соглашения ты говоришь (Армения -ред.), если ты не объявлял войны, и Азербайджан тебе не объявлял. Вы воевали друг с другом? Не воевали, но подписываете мирное соглашение. Это соглашение не должно быть подписано, это продолжение капитуляции, которую хотят перенести на бумагу. Поэтому противник спешит. А власти в Армении несостоятельны и не знают, что творят, при этом трагичность в том, что пытаются это объяснять какими-то якобы глубокими политическими подоплеками", - отметил Айрян, также возмутившись тем, что до сих пор даже военнопленных не вернули РА, а говорят об уважении договоренностей от 9 ноября 2020 года.

По его убеждению, было бы правильно, если бы власти Арцаха заявили о несостоятельности заявления от 9 ноября. При этом он сожалением констатировал, что власти Арцаха этого не делают.

Пришедшие на площадь Республики несколько десятков человек отправились к МИД Армении с надеждой получить ответ на письмо­запрос, которые они ранее передали во внешнеполитическое ведомства, где в числе прочих поднимается вопрос о статусе Арцаха.