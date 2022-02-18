Пятница, 18 Февраля 2022 15:23

АрмИнфо.Только что Национальное Собрание приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах", работы по разработке которого еще несколько месяцев назад стартовали в правительстве. Об этом сообщил госсекретарь Арцаха Артак Бегларян.

"Этот закон не только правовая формулировка политической позиции государства, но и регулирует правоотношения на оккупированных Азербайджаном территориях, уточняет рамки ответственности Азербайджана.

Этот закон касается и экономических отношений, и процедур, и использования недр и других природных ресурсов, и защиты прав человека.

Кроме того, важно учитывать, что иностранцы должны получить разрешение на въезд со стороны АР для посещения оккупированных территорий, а лица, осуществляющие гуманитарную миссию, как минимум, уведомлять власти АР.

Мы прекрасно осознаем, что у нас есть ограниченные правовые механизмы для выполнения указанных в законе функций и достижения целей, однако обязаны максимально использовать имеющиеся правовые и политические механизмы в этом направлении.

Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, и наши граждане должны вернуться в родные дома", - отметил Бегларян.

Отметим, что Национальное собрание Республики Арцах на внеочередном заседании 16 февраля приняло в первом чтении проект закона "Об оккупированных территориях". Законопроект устанавливает правовой статус территорий, захваченных в результате военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 и 2016 годах, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов в 2020 году, и специальный правовой режим, распространяемый на них, отношения, связанные с особенностями деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, правами и свободами человека и гражданина, а также охраной и защитой прав и интересов юридических лиц. Проект прошел экспертизу в экспертной службе Аппарата Национального собрания, и было предложено внести изменения в Избирательный и Гражданский кодексы, в закон "О местном референдуме".