Пятница, 18 Февраля 2022 15:22

АрмИнфо.Армения примет участие в работах 58- ой Мюнхенской конференции по безопасности, стартующей сегодня. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Армении.

"Сегодня стартует 58-ая Мюнхенская конференция по безопасности. На этой площадке руководители более 30 государств имеют возможность провести отдельные беседы, обсудить вопросы политики безопасности и искать пути мирного урегулирования. Кроме того, это хорошая возможность для широких общественных слоев быть более информированным по темам безопасности и участвовать в обсуждениях. Рады, что Армения вновь участвует в этом форуме в лице премьер-министра Никола Пашияна", - говорится в сообщении посольства ФРГ в Армении.

Отметим, что сегодня, 18 февраля, начинает свою работу Мюнхенская конференциия по безопасности. 58-й по счету международный форум возвращается в очный формат. В Германию прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россия впервые с 1999 года не участвует в конференции на официальном уровне.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи.

Организаторы ожидают прибытия в Мюнхен примерно 35 глав государств и правительств. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, приедут около 30 конгрессменов. Германскую делегацию возглавит канцлер Шольц, выступят главы МИД и обороны Анналена Бербок и обороны Кристине Ламбрехт. Среди других участников - президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Финляндии Саули Ниинистё , премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Великобритании Лиз Трасс. От Китая, в виртуальном формате, примет участие глава МИД Ван И. Всего в Мюнхене ожидается около 100 министров.

19 февраля отдельная сессия будет посвящена Украине. Кроме того, в субботу пройдет встреча глав МИД стран Группы семи (G7), посвященная кризису вокруг Украины. По данным МИД ФРГ, глава внешнеполитического ведомства Бербок также планирует обсудить конфликт в Донбассе вместе с французским и украинским коллегами, а также с главами МИД Франции, Великобритании и госсекретарем США.