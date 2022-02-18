Пятница, 18 Февраля 2022 12:18

АрмИнфо.Сотрудники Комитета госдоходов (КГД) Армении задержали гражданина, занимавшегося реализацией лекарственных препаратов без соответствующей лицензии через соцсети.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданин С. М., зарегистрированный как частный предприниматель, не имея лицензии на продажу медикаментов, незаконными путями приобретал лекарственные препараты и продавал их через соцсети.

В рамках принятых мер сотрудники КГД договорились по телефону о встрече и приобретении товара. В заранее оговоренном месте гражданин продал сотрудникам КГД за наличные деньги медикаменты на 830 000 драмов, которыми в основном пользуются больные, инфицированные ковидом, по назначению врачей. Рыночная стоимость только одной упаковки препарата "Актемра" из этих реализованных лекарственных средств достигает 415 000 драмов. Стоимость одного флакона двух других препаратов "Актемра подкожная" составляет 200-215 тысяч драмов.

В ответ на запрос, сделанный в Минздрав, поступила информация, что закупленные продукты являются лекарствами, в таких дозах они не ввозились в Армению. При этом выяснилось, что у данного ИП отсутствует соответствующая лицензия уполномоченного органа на осуществление торговли медикаментами. Оказалось также, что ИП имеет государственную регистрацию, но деятельность временно приостановлена.

Материалы по делу направлены в Юридическое управление Комитета государственных доходов для осуществления административного производства по делу. Проводятся следственные мероприятия по выяснению круга лиц, занимающихся незаконным оборотом и приобретением лекарств, а также размера ущерба, причиненного государству.

Комитет государственных доходов РА призывает граждан РА воздержаться от приобретения через социальные сети медикаментов сомнительного происхождения.