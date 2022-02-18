Пятница, 18 Февраля 2022 10:42

АрмИнфо.Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян обсудил ключевые вопросы двусторонней повестки с главой греческого внешнеполитического ведомства Никосом Дендиасом.

Как сообщил сам посол, Греция является одним из самых близких друзей Армении и это бесценно. "Наша дружба с греческим народом исчисляется тысячелетиями, и основана на общих ценностях, вере и принципах. На этих цивилизационных и ценностных основах наши отношения будут еще больше укрепляться", - отметила посол, комментируя встречу.

Меж тем, согласно сообщению посольства РА, в ходе встречи министр иностранных дел Греции поздравил посла с началом его миссии и пожелал

ему успехов. Дендиас добавил, что армяно-греческие отношения традиционно имеют прочную основу, и в этом отношении следует ожидать только позитивной динамики.

В свою очередь Мкртчян представил основные направления своей миссии, указав, что параллельно с нынешним активным политическим диалогом и военным сотрудничеством имеются широкие возможности для углубления двусторонних экономических связей, научно-образовательных и культурных контактов, а также парламентской дипломатии. Посол также представил позицию Армении по региональным процессам.