Четверг, 17 Февраля 2022 19:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 адреса: 15, 15/5 на пр. Маштоца, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сари Тага 2-6; жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Л.Саргсяна, жилой дом 6 на улице Шопрона, жилые дома 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, жилой дом 62 на улице Гюрджяна, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембурга, жилые дома 3. 6 на 2-ом переулке, жилые дома 4, 11, 13, 15 на улице Люксембург, подземные переходы, ясли-детские сады N114, 272 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 3/10, 2/11 в 1-ом массиве, ясли-детский сад N 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-15:00 улицы 1, 2 села Джрашен;

11:00-17:00 жилые дома 75, 79, 81, 83, 87 на улице Бабаджаняна, жилой дом 158 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 и собственные дома 5-25 на улице Малхасянца, собственные дома 1-9, 1а-21 и жилые дома 5-16 н аулице О.Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери, жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 165, 171 на улице Гр.Кочара, жилые дома 1-4 и собственные дома 2-18 на улице Н.Заряна, собственные дома 11/1-213 на улице Гапанцяна, собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 53 на пр. Аршакуняца, жилые дома 44, 46 и собственные дома на улице Сурб Зоравара, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 2, 9, 10, 11, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 5, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-14:00 частично город Армавир;

11:00-17:00 , частично город Эчмиадзин; село Воскеат;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:00-13:00 частично село Воскетап;

10:00-14:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-15:00 села Айгепат и Айгезард; частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-13։00 села Антарамеч, Дзораван, Дпрабак, Калаван, Барепат, Айгут, Мнацаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-17:30 село Акунк, ООО ‘Ева шин” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

в Ширакской области:

11:00-13:00 села Паник, Гетап, Меграшен и школа села Анушаван в Артикском регионе.