Четверг, 17 Февраля 2022 19:56

АрмИнфо.Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане г-жу Нарине Саакян.

Вручая верительные грамоты, дипломат передала главе Туркменского государства тёплые слова приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выразившего глубокую заинтересованность возглавляемой им крупнейшей и авторитетной организации в дальнейшем углублении многолетнего продуктивного сотрудничества с независимым Туркменистаном, уверенно идущим по пути прогрессивных преобразований.

Особо отмечалось, что проводимый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым конструктивный внешнеполитический курс, его нацеленность на широкий международный диалог в интересах глобального устойчивого развития во многом определили эффективный характер двустороннего взаимодействия.

Ярким свидетельством проявляемого огромного доверия и уважения к Туркменистану может служить открытие в Ашхабаде штаб-квартиры Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также регулярное проведение в туркменской столице совместных представительных форумов мирового значения.

Тепло поприветствовав представителя ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян и поздравив её с началом работы в нашей стране, лидер нации передал ответные наилучшие пожелания руководству Организации Объединённых Наций, партнёрство с которой является приоритетом внешнеполитической стратегии нашей страны.

В ходе беседы был рассмотрен ход совместно реализуемых проектов, обсуждены перспективы продолжения работы, нацеленной на успешное выполнение задач, обозначенных в принятых программах социально-экономического развития страны, а также достижение Целей устойчивого развития, адаптированных Туркменистаном на национальном уровне в числе первых государств мира.

В соответствии с Программой сотрудничества на период 2021–2025 годов приоритетными направлениями обозначены диверсификация экономики, цифровизация, изменение климата, здравоохранение, социальная защита, права человека и многие другие.

Пользуясь случаем, Постоянный представитель ПРООН ещё раз поздравила Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с принятой новой Национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на предстоящие 30 лет.

– Ваша страна всегда может положиться на Программу развития ООН, на нашу всемерную поддержку. Как международная организация мы будем рады привлекать в Туркменистан мировой опыт и новые технологии, – заверила дипломат.

С удовлетворением констатировав значительно возросшую в последнее время динамику взаимодействия между Туркменистаном и ПРООН, подтверждением чему является ряд проектов, реализованных в различных сферах, представитель Организации Объединённых Наций высоко оценила активную позицию нашей страны в поиске решений актуальных вопросов ­современности.

Сегодня нейтральный Туркменистан, накопивший за годы независимости солидный миротворческий опыт, вносит позитивный вклад в устойчивое развитие, укрепление мира и безопасности в Центральной Азии, а также выдвигает востребованные временем инициативы регионального и общемирового характера, регулярно озвучиваемые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Поблагодарив за всемерную поддержку со стороны ООН предложений туркменской стороны, напрямую касающихся таких актуальных проб­лем человечества, как стабилизация ситуации в Афганистане, обеспечение глобальной энергобезопасности, развитие широкого международного сотрудничества в транспортной сфере, рациональное использование ресурсов, изменение климата, а также охрана окружающей среды, лидер нации заявил, что Туркменистан и впредь намерен принимать самое деятельное участие в открытой дискуссии по глобальной повестке дня, тесно взаи­модействуя с соответствующими агентствами и структурными подразделениями авторитетной организации.

Пожелав Нарине Саакян успехов в ответственной и важной работе, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил твёрдую убеждённость в том, что налаженный продуктивный диалог Турк­менистан–ПРООН будет активно продолжен.

Поблагодарив за доброе напутствие, Постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане заверила, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы традиционное сотрудничество, отвечающее общим интересам, не только укреплялось год от года, но и вышло на новый виток плодотворного партнёрства.

– Я работала здесь ещё 10 лет назад и сегодня вернулась в гостеприимный Туркменистан в новом качестве и с таким чувством, будто вернулась домой, – подчеркнула дипломат, адресовав наилучшие пожелания лидеру нации и всему туркменскому ­народу.