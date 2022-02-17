Четверг, 17 Февраля 2022 19:52

АрмИнфо.IDBank подводит итоги очередного этапа образовательного проекта IDream. По окончании программы в ходе торжественного мероприятия участники получили сертификаты.

Образовательная программа Банка на протяжении многих лет позволяет начинающим молодым специалистам получить необходимые практические и теоретические знания для начала своей карьеры в банковской сфере. Одной из особенностей проекта является возможность учащихся сразу приступить к работе в IDBank-е, начав свою карьеру в сильной и состоявшейся команде.

Благодаря студенческой программе участники получают знания, необходимые банковскому работнику, развивая необходимые навыки в сфере продаж и обслуживания клиентов.

По словам Марианы Эдилян, директора по управлению человеческим капиталом IDBank-а, программа IDream – это отличная возможность для студентов сделать первые важные шаги в профессиональной сфере. «На этот раз курсы IDream включали теоретические этапы, которые дают представление не только о самом банковском деле, но и о бизнес-среде в целом. Кстати, на данный момент мы уже предложили работу некоторым студентам, участвующим в IDream. Примечательно, что даже студенты, которые будут работать в головном офисе, также прошли курсы в сфере обслуживания – в филиалах, колл-центре, в результате чего они получили полноценное представление о требованиях клиентов, нюансах общения с ними, что, несомненно, станет основой для устойчивого профессионального роста в будущем», - сказала Мариана Эдилян.

По словам одного из участников проекта, Вираба, программа эффективно сочетала теоретические и практические курсы. «Получив базовые знания об общей структуре и деятельности Банка, мы смогли сразу закрепить эти знания в филиалах. Я думаю, что такой стандарт образования должен применяться во всех учебных заведениях», — сказал Вираб и подчеркнул, что программа IDream позволяет не только мечтать, но и воплощать свою мечту в реальность, присоединившись к команде IDBank-а.

Элен Агаджанян, одна из успешно завершивших проект студентов, считает, что IDream - действительно важная и незаменимая часть в жизни новичков в банковской сфере. «Понятно, что выпускники вузов и студенты последних курсов часто сталкиваются с проблемой трудоустройства из-за отсутствия опыта работы. Для меня это была отличная возможность, так как я уже являюсь сотрудником IDBank-а и начинаю свою карьеру, которая, надеюсь, будет перспективной», — сказала Элен.

Банк объявил о следующем этапе студенческой программы IDream. Заинтересованные студенты могут подать свои заявки. По завершении программы лучшие участники присоединятся к команде IDBank-а, получив возможность работать с ведущими специалистами в банковской сфере.