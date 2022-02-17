Четверг, 17 Февраля 2022 18:52

АрмИнфо. Ученые Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии в письменном виде обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом запретить строительство многоквартирного здания на территории Центра.

В письме говорится, что отчужденная в 2014 году территория Научно-технологического центра была включена в список сооружений, имеющих историко-культурную ценность. По словам директор Центра Саака Гаспаряна, в 2017 году Следственный комитет Армении изучил сделку по отчуждению и приватизации данного участка и пришел к выводу, что последняя незаконна. Но позже дело было прекращено.

Он отметил, что строительство жилого здания будет препятствовать нормальной работе Центра. В качестве обоснования Гаспарян отметил, что научная структура имеет дорогостоящее оборудование, которое очень чувствительно к пыли и любой тряске. Во время строительных работ устройства могут выйти из строя, из-за чего невозможно будет далее осуществлять синтез лекарственных средств. При этом в источнике отмечено, что Международная организация по стандартизации (ISO) имеет высокие требования к условиям производства лекарственных средств, в частности, связанные с содержанием пыли и других загрязняющих веществ.

В Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии в советские годы были синтезированы и произведены 14 видов лекарственных средств. В последующие годы в Центре проводили синтез и производили 4 вида лекарств, которые использовались Армией во время Арцахской войны. Сегодня Центр сотрудничает с фармацевтическими компаниями из Швейцарии, Саудовской Аравии, которые заинтересованы его производством.

В письме отмечено, что у научного сообщества имеется проблема с позицией правительства. Со стороны застройщика звучат угрозы об обращении в арбитраж, в случае если ученые не отступят. «Это шантаж, на который правительство не должно поддаваться. Правительство может не дать разрешения, или предоставить другой участок или выкупить отчужденный участок», - отметили в Центре

Негодование у ученых вызывает и то, что власти объявило науку приоритетным направлением, но с другой стороны дали добро на подобное неприемлемое строительство. «Правительство должно проявить волю, сказать, что наука и наличие научной структуры необходимы нашей стране и не позволить строительство какого-либо ненаучного строения на данной территории», - говорится в сообщении.

Отметим, что во уже несколько дней научное сообщество Армении проводит акции протеста у здания правительства Армении с требованием остановить строительные работы на территории Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН.

Впервые научное сообщество озвучило свой протест правительству по данному вопросу в июле прошлого года. В распространенном заявлении НАН привела причины нецелесообразности строительства жилого дома на территории научно- технологического центра. В частности, в заявлении было отмечено, что закон запрещает строительство зданий в радиусе 30 метров от химических лабораторий; помимо этого в ГНКО имеется дорогостоящее оборудование, которое может быть повреждено или может выйти из строя в результате любой тряски; химвыборсы в результате проводимых исследований могут вызвать жалобы жителей новостройки и т.д.

Напомним, что согласно утвержденной инвестиционной программе в правительстве Армении летом 2021 года компания Green Property Development намерена на месте бассейна на территории ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии> построить многофункциональное здание. Общий объем финансирования составляет порядка 10 млрд. драмов.