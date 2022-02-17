Четверг, 17 Февраля 2022 18:32

АрмИнфо. Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании бюро и комитетов ПА Евронест.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, заседание состоится 21-22 февраля в Ереване. "В заседаниях примут участие депутаты парламентов стран Восточного партнерства и Европарламента. Намечен визит в Ереван депутатов Европарламента, а также парламентов Азербайджана, Грузии и Украины. 22 февраля в Ереване в СКК им.К.Демирчяна состоятся заседания комитетов Евронест по политическим вопросам, правам человека и демократии, энергетической безопасности, экономической интеграции, сближению правовых норм и конвергенции с политикой ЕС , социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу. Заседания постоянных комитетов будут транслироваться в онлайн-формате", - говорится в сообщении парламента РА.

Между тем, в парламенте Азербайджана информацию о прибытии в Ереван азербайджанской делегации местным СМИ пока не подтвердили.