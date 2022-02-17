Четверг, 17 Февраля 2022 18:26

АрмИнфо. Правительство Армении 17 февраля утвердило программу поддержки обеспечения доступности жилья для семей, переселенных из отдельных районов Республики Арцах в результате агрессии Азербайджана в 2020 году.

Как говорится в пояснении к документу, устанавливается программа государственной поддержки при приобретении бенефициарами недвижимости или строительства частного дома по ипотеке, размер и условия помощи, оказываемой в рамках программы.

Так, после получения соответствующего сертификата, на покупку жилья в Ереване будет выделяться до 8 млн драмов на основную сумму, на проценты будут оплачиваться в размере до 8%. В регионах оплата основной суммы составит до 10 млн, на проценты направят до 10%, в Арцахе будет выделяться до 12 млн на основную сумму и до 12% - на начисляемые проценты. Вместе с тем программа предполагает самую низкую предоплату по ипотеке для обустройства в Арцахе - всего 1% (в регионах РА - 5%, в Ереване - 10%). Предоплата не требуется, если участник программы строит частный дом.

Крайний срок подачи заявлений для участия в программе - 30 декабря 2022 года.

Отмечается, что программа позволит более 3000 семей вынужденных переселенцев приобрести или построить собственные дома и квартиры при государственной поддержке.