Четверг, 17 Февраля 2022 18:24

АрмИнфо. Правительство Армении 17 февраля одобрило законодательную инициативу депутата НС правящей фракции "Гражданский договор" об освобождении от обязательной воинской службы братьев военнослужащих, погибших на войне 2020 года в Арцахе.

В частности, в проекте закона "О внесении изменений в Закон о воинской службе и статусе военнослужащего", представленного депутатом Айком Саргсяном, отмечается, что пунктом 3 части 1 статьи 21 Закона установлено, что одним из оснований освобождения от обязательной военной службы является наличие в семье единственного ребенка мужского пола, и то, что он одновременно является братом, сестрой, сыном погибшего (умершего) в боевых действиях при прохождении военной службы в ВС РА или других войсках. По действующему законодательству наличие единственного ребенка мужского пола в семье является обязательным условием освобождения от военной службы.

Между тем, есть младшие братья военнослужащих, погибших в 44-дневной карабахской войне, которые подлежат обязательной военной службе, так как не являются единственными детьми мужского пола в семье. "Родители многих из них находятся в тяжелой психологической и социальной ситуации, они не хотят и младшего сына отправлять на военную службу. Испытывая огромное уважение к членам семей наших соотечественников, отдавших жизнь за родину, надо дать возможность другим членам этих семей освободиться от обязательной военной службы. В результате семьи погибших военнослужащих легче справятся с психологическими и стоящими перед ними социальными проблемами", - отмечается в обосновании.